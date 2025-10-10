Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları sorgulama: Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı sonuçları için gözler ÖSYM’ye çevrildi. Başvuru işlemleri 6 Ekim’de tamamlanırken adaylar sık sık sonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret ediyor. Sonuçlar basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Yerleştirildikleri halde başvuru şartlarını sağlamayan adayların işlemleri iptal edilecek. Sözleşmeli pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracak ve teslim etmesi gereken evraklara ilişkin bilgi alacak. Peki Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, KPSS 2025/5 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı…
Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları T.C kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte ÖSYM üzerinden sorgulanabilecek. Avukat, biyolog, büro personeli, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, ebe, odyolog, psikolog, mimar, mühendis ve sağlık teknikeri kadrolarına başvuru yapan adaylar ise sonuçlara odaklandı. En fazla yerleştirme ilk ve acil yardım ile tıbbi sekreter kadrolarına yapılacak. KPSS 2025/5 yerleştirme işlemleri KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak. Aynı puan olması durumunda ise mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olana öncelik verilecek. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, personel alımında son durum…