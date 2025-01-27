Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum: Başvurular ne zaman başlayacak, hangi branşlarda alımlar yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum başvuru yapacak olan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan açıklamaya göre, 26 bin 673 sözleşmeli personel Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi branşlarda alımlar yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum: Başvurular ne zaman başlayacak, hangi branşlarda alımlar yapılacak? - 1

Sağlık Bakanlığı kadrolarında görevlendirilmek üzere 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacağı açıklanmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın bu yeni atama planı, sağlık sektöründeki insan kaynağı ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Başvuru tarihleri ve koşulları, sağlık alanında kariyer yapmayı hedefleyen binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Bu süreç, sadece sağlık sektörüne katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda istihdam fırsatları yaratması açısından da dikkat çekiyor.

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Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum: Başvurular ne zaman başlayacak, hangi branşlarda alımlar yapılacak? - 2

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri henüz ilan edilmedi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte başvuru tarihleri de ortaya çıkacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum: Başvurular ne zaman başlayacak, hangi branşlarda alımlar yapılacak? - 3

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HANGİ BRANŞLARDA YAPILACAK?

Karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Bu kapsamda, 22 bin 983 uzman tabip ve 3 bin 652 tabip istihdam edilecek. 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru ve 1 sağlık teknikeri alınacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum: Başvurular ne zaman başlayacak, hangi branşlarda alımlar yapılacak? - 4

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzda, başvuru için gerekli tüm şartlar ve koşullar yer alacak. Şartlar netleştiğinde, başvuru yapacak adayların gerekli tüm belgeler ve belgelerle birlikte başvurularını yapmaları istenecek.

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