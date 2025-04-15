Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum: Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımına ilişkin başvuru tarihleri sorgulanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, Sağlık Bakanlığı bünyesine 37 bin hekim dışı personel alımı yapılacağı açıklandı. Başvuruda bulunmak için bekleyen sağlık çalışanları ise başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum ne? 37 bin personel alımı başvuruları ne zaman, tarih belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum: Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? - 1

2025 Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin tarih araştırmaları sürmeye devam ederken, gözler 37 bin hekim dışı personel alımı başvuru tarihlerine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan kılavuzla birlikte başvuru takvimi belirlenecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum ne? 37 bin personel alımı başvuruları ne zaman, tarih belli oldu mu?

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum: Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 37 bin personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Başvuru kılavuzunun önümüzdeki aylarda ÖSYM üzerinden yayımlanması bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıkmalar gelince haberimizde yer vereceğiz.

Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum: Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? - 3

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

Sağlık camiasının beklediği önemli bir müjdeyi sağlık çalışanları ve aziz milletiyle paylaşmak istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personelle daha da güçlendireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle, hekimlerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir ucunda sabır, şefkat ve metanetle insanımıza hizmet etmeyi görev bilen tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum."

Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum: Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? - 4

KPSS ŞARTI ARANACAK MI?

Sağlık Bakanlığı için geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda ön lisans, ortaöğretim, lisans mezunlarından KPSS puan şartı aranmıştı.

Bu yılda benzer şekilde KPSS puanıyla alım yapılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER