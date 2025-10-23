Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması 2025: Sağlık Bakanlığı personeli maaş promosyonu ne kadar, ne zaman yatacak?

Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü promosyon anlaşmalarının ardından gözler Sağlık Bakanlığı personeline ödenecek promosyon ödemesine çevrildi. Sağlık Bakanlığı çalışanlarına 2022 yılında yapılan promosyon anlaşması doğrultusunda 29 bin lira ödeme yapılmıştı. Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması için bankalarla görüşmeler sürerken Türk Sağlık-Sen’den görüşmelere ilişkin açıklama geldi. Hastane, aile sağlığı merkezleri, poliklinikler ve diğer sağlık kurumlarında çalışanlar ise promosyon ödemelerine odaklandı. Peki Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması 2025 ne kadar? işte, iddia edilen rakam…

Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması 2025: Sağlık Bakanlığı personeli maaş promosyonu ne kadar, ne zaman yatacak? - 1

Sağlık Bakanlığı çalışanları banka promosyonu anlaşmasına odaklandı. 2022 yılında 3 yıllık olarak imzalanan promosyon anlaşmasının tamamlanmasına kısa bir zaman kalırken yeni promosyon ödemesi için temaslar sürüyor. Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci, Bakanlığa çağrıda bulunarak taraflarla birlikte yeni bir değerlendirme yapılmalı ve  promosyonun yükseltilmesi için gerekli çalışmaların olması gerektiğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası  arasında görüşmeler sürüyor. Peki Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar olacak? İşte, detaylar…

Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması 2025: Sağlık Bakanlığı personeli maaş promosyonu ne kadar, ne zaman yatacak? - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI 2025

Türk Eğitim - Sen Başkanı Önder Kahveci, promosyon anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı’nın 90 bin TL nakit ve 10 bin TL para puan olarak bir promosyon anlaşması yaptığını ifade eden Kahveci, “ Her yıla bir maaş tutarı olacak şekilde bir anlaşma yapılması gerekli iken böyle bir promosyon anlaşması bu haliyle kabul edilebilirlikten ve çalışanların beklentilerini karşılamaktan çok uzaktır.

Bakanlık sosyal taraflarla birlikte yeni bir değerlendirme yapmalı ve promosyonun yükseltilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmalıdır.

Önemli olan bir anlaşma yapılması değil çalışanı memnun edecek bir tutara imza atılmasıdır. Bu anlamda Bakanlığa çağrı yapıyor ve yeni bir değerlendirmenin zaruri olduğunu ifade ediyoruz. “ ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması 2025: Sağlık Bakanlığı personeli maaş promosyonu ne kadar, ne zaman yatacak? - 3

PROMOSYON ANLAŞMASI NE KADAR OLACAK?

Sağlık Bakanlığı’ndan promosyon anlaşmasına ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor. Bakanlığın promosyon anlaşması için 100 bin liralık taban fiyat belirlediği aktarılırken her il sağlık müdürlüğü promosyon anlaşmasını kendisi yürütüyor.

Promosyon görüşmeleri merkezden yürütülmediğinden her ilin Sağlık Müdürlüğü görüşmeleri yapıyor. Bazı illerin promosyon ödemesinin düşük kalması üzerine Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası’nın görüştüğü iddia edildi. Bakanlık çalışanlarına ödenecek promosyon tutarının en az 100 bin lira olması bekleniyor.

