Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması 2025: Sağlık Bakanlığı personeli maaş promosyonu ne kadar, ne zaman yatacak?
Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü promosyon anlaşmalarının ardından gözler Sağlık Bakanlığı personeline ödenecek promosyon ödemesine çevrildi. Sağlık Bakanlığı çalışanlarına 2022 yılında yapılan promosyon anlaşması doğrultusunda 29 bin lira ödeme yapılmıştı. Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması için bankalarla görüşmeler sürerken Türk Sağlık-Sen’den görüşmelere ilişkin açıklama geldi. Hastane, aile sağlığı merkezleri, poliklinikler ve diğer sağlık kurumlarında çalışanlar ise promosyon ödemelerine odaklandı. Peki Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması 2025 ne kadar? işte, iddia edilen rakam…
Sağlık Bakanlığı çalışanları banka promosyonu anlaşmasına odaklandı. 2022 yılında 3 yıllık olarak imzalanan promosyon anlaşmasının tamamlanmasına kısa bir zaman kalırken yeni promosyon ödemesi için temaslar sürüyor. Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci, Bakanlığa çağrıda bulunarak taraflarla birlikte yeni bir değerlendirme yapılmalı ve promosyonun yükseltilmesi için gerekli çalışmaların olması gerektiğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında görüşmeler sürüyor. Peki Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar olacak? İşte, detaylar…