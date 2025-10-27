Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması 2025: Sağlık çalışanlarının banka maaş promosyonları ne zaman, ne kadar olacak?
Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler, aile sağlığı merkezleri, il sağlık müdürlükleri ve diğer sağlık kurumlarında görev yapan çalışanlar, 2025 yılında yapılacak banka maaş promosyon anlaşmasını merak ediyor. Artan yaşam maliyetleri, kamu kurumlarının güncel promosyon rakamları ve bankalar arasındaki rekabet göz önüne alındığında, sağlık çalışanları yeni dönemde çok daha yüksek bir promosyon beklentisi taşıyor. 2022 yılında yapılan promosyon anlaşması için süre dolarken Sağlık Bakanlığı çalışanlarına 29 bin lira ödeme yapılmıştı. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları ne zaman, ne kadar olacak?
2025 Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşmasının ne kadar olacağı, bakanlık bünyesindeki sağlık çalışanlarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Her 3 yılda bir yenilenen promosyon görüşmeleri için gözler Sağlık Bakanlığı ve bankaların yapacağı görüşmelere çevrildi. Sağlık çalışanları enflasyon oranlarını karşılayan, reel değeri yüksek promosyon ödemesi talep ediyor. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması ne zaman belli olacak, ne kadar olacak?