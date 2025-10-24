Sağlık Bakanlığı Promosyon Anlaşması ne kadar? 2025 Sağlık Bakanlığı banka promosyon ödeme tarihi ne zaman?
Sağlık çalışanlara ödenecek banka promosyonu ödemeleri için geri sayım başladı. Adalet Bakanlığı ve EGM personellerine ödenecek promosyon tutarları belli olurken gözler Sağlık Bakanlığına çevrilmişti. 2022 yılında yapılan anlaşmanın süresi dolarken son olarak Sağlık Bakanlığı çalışanlarına 29 bin lira promosyon ödemesi yapılmıştı. Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşmasıyla ilgili olarak Türk Eğitim - Sen’den açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri için taban fiyat belirledi. Hastane, aile sağlığı merkezleri, poliklinik ve diğer sağlık kurumlarında çalışanlar ise promosyon anlaşmasında son durumu yakından takip ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması 2025 ne kadar, ödeme takvimi açıklandı mı? İşte, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi son durum…
Sağlık Bakanlığı çalışanları banka promosyonu anlaşmasına odaklandı. 2022 yılında 3 yıllık olarak imzalanan promosyon anlaşmasının tamamlanmasına kısa bir zaman kalırken yeni promosyon ödemesi için temaslar sürüyor. Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci, Bakanlığa çağrıda bulunarak taraflarla birlikte yeni bir değerlendirme yapılmalı ve promosyonun yükseltilmesi için gerekli çalışmaların olması gerektiğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında görüşmeler sürüyor. Peki Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar olacak? İşte, detaylar…