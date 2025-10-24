Sağlık Bakanlığı Promosyon Anlaşması ne kadar? 2025 Sağlık Bakanlığı banka promosyon ödeme tarihi ne zaman?

Sağlık çalışanlara ödenecek banka promosyonu ödemeleri için geri sayım başladı. Adalet Bakanlığı ve EGM personellerine ödenecek promosyon tutarları belli olurken gözler Sağlık Bakanlığına çevrilmişti. 2022 yılında yapılan anlaşmanın süresi dolarken son olarak Sağlık Bakanlığı çalışanlarına 29 bin lira promosyon ödemesi yapılmıştı. Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşmasıyla ilgili olarak Türk Eğitim - Sen’den açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri için taban fiyat belirledi. Hastane, aile sağlığı merkezleri, poliklinik ve diğer sağlık kurumlarında çalışanlar ise promosyon anlaşmasında son durumu yakından takip ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması 2025 ne kadar, ödeme takvimi açıklandı mı? İşte, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi son durum…



Sağlık Bakanlığı çalışanları banka promosyonu anlaşmasına odaklandı. 2022 yılında 3 yıllık olarak imzalanan promosyon anlaşmasının tamamlanmasına kısa bir zaman kalırken yeni promosyon ödemesi için temaslar sürüyor. Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci, Bakanlığa çağrıda bulunarak taraflarla birlikte yeni bir değerlendirme yapılmalı ve  promosyonun yükseltilmesi için gerekli çalışmaların olması gerektiğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası  arasında görüşmeler sürüyor. Peki Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar olacak? İşte, detaylar…



SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI 2025

Türk Eğitim - Sen Başkanı Önder Kahveci, promosyon anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı’nın 90 bin TL nakit ve 10 bin TL para puan olarak bir promosyon anlaşması yaptığını ifade eden Kahveci, “ Her yıla bir maaş tutarı olacak şekilde bir anlaşma yapılması gerekli iken böyle bir promosyon anlaşması bu haliyle kabul edilebilirlikten ve çalışanların beklentilerini karşılamaktan çok uzaktır.

Bakanlık sosyal taraflarla birlikte yeni bir değerlendirme yapmalı ve promosyonun yükseltilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmalıdır.

Önemli olan bir anlaşma yapılması değil çalışanı memnun edecek bir tutara imza atılmasıdır. Bu anlamda Bakanlığa çağrı yapıyor ve yeni bir değerlendirmenin zaruri olduğunu ifade ediyoruz. “ ifadelerini kullandı.



PROMOSYON ANLAŞMASI NE KADAR OLACAK?

Sağlık Bakanlığı’ndan promosyon anlaşmasına ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor. Bakanlığın promosyon anlaşması için 100 bin liralık taban fiyat belirlediği aktarılırken her il sağlık müdürlüğü promosyon anlaşmasını kendisi yürütüyor.

Promosyon görüşmeleri merkezden yürütülmediğinden her ilin Sağlık Müdürlüğü görüşmeleri yapıyor. Bazı illerin promosyon ödemesinin düşük kalması üzerine Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası’nın görüştüğü iddia edildi. Bakanlık çalışanlarına ödenecek promosyon tutarının en az 100 bin lira olması bekleniyor.

