Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri 2025: Sağlık Bakanlığı çalışanlarına 100 bin TL promosyon ne zaman yatacak?
16.12.2025 08:49
NTV - Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinde son durum, ödeme takviminin belli olmasını bekleyen sağlık çalışanlarının gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında imzalanan maaş promosyon protokolünün ayrıntıları geçtiğimiz haftalarda belli oldu.
Sağlık Bakanlığı çalışanlarına en yüksek teklif 100 bin lira ile Ziraat Bankası tarafından gelmişti. Sağlık çalışanları isterlerse nakit promosyon yerine faizsiz kredi paketlerinden de yararlanabilecek. Peki Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinde son durum ne? Sağlık Bakanlığı çalışanlarına 100 bin TL promosyon ne zaman yatacak?
2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI NE KADAR?
Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında imzalanan maaş promosyon protokolünün ayrıntıları belli oldu.
Buna göre; Sağlık çalışanlarına 90.000 TL nakit ve 10.000 TL Bankkart Lira olmak üzere toplam 100.000 TL ödeme yapılacak. Çalışanlar dilerse 90.000 TL’lik nakit promosyonu iade ederek bankanın sunduğu faizsiz kredi paketlerinden yararlanabilecek.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA FAİZSİZ KREDİ PAKETLERİ
Ziraat Bankası faizsiz kredi için iki farklı model sunmaktadır:
1.Bankkart Lira iadeli
2.Bankkart Lira iadesiz
Her iki modelde de vade seçenekleri 6 – 12 – 24 ay olarak belirlenmiştir.
1. Bankkart Lira İadeli Faizsiz Kredi Modeli
Bu modelde çalışanlara ek olarak 10.000 TL Bankkart Lira iadesi yapılacaktır.
•6 Ay Vade: 550.000 TL
•12 Ay Vade: 350.000 TL
•24 Ay Vade: 200.000 TL
2. Bankkart Lira İadesiz Faizsiz Kredi Modeli
Bu modelde 10.000 TL Bankkart Lira verilmekle birlikte iade şartı bulunmamaktadır.
•6 Ay Vade: 500.000 TL
•12 Ay Vade: 300.000 TL
•24 Ay Vade: 175.000 TL
Gerek promosyon ödemesi gerekse faizsiz kredi paketleri, çalışanların tercihine bağlı olarak uygulanacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?
Sağlık Bakanlığı promosyon görüşmeleri merkezden yapılırken her ilin Sağlık Müdürlüğü tarafından görüşmeler yürütülüyor. Promosyon anlaşması tamamlandıktan sonra çalışanlar için ödeme takvimi netleşecek.
Promosyon ödemeleri kesinti olmadan ve tek seferde hak sahiplerine yatırılacak.
Sağlık Bakanlığı tarafından promosyon ödemelerine ilişkin resmi bir bilgilendirme henüz yapılmadı.