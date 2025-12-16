Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri 2025: Sağlık Bakanlığı çalışanlarına 100 bin TL promosyon ne zaman yatacak?

Sağlık Bakanlığı çalışanlarına en yüksek teklif 100 bin lira ile Ziraat Bankası tarafından gelmişti. Sağlık çalışanları isterlerse nakit promosyon yerine faizsiz kredi paketlerinden de yararlanabilecek. Peki Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinde son durum ne? Sağlık Bakanlığı çalışanlarına 100 bin TL promosyon ne zaman yatacak?