Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri 2025: Sağlık Bakanlığı promosyon yattı mı, ne zaman yatacak?

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI NE KADAR?

Türk Sağlık - Sen Başkanı önder Kahveci yaptığı son açıklamada Sağlık Bakanlığı tarafından 90 bin lira nakit ve 10 bin TL para puan olarak promosyon anlaşması yapıldığını aktarmıştı.



Kahveci, her yıl bir maaş tutarı olacak şekilde bir anlaşma yapılması gerektiğine vurgu yaparken promosyon anlaşmasının bu haliyle kabul edilebilirlikten uzak olduğunu ifade etti.



Türk Sağlık - Sen Başkanı “ Önemli olan bir anlaşma yapılması değil çalışanı memnun edecek bir tutara imza atılmasıdır. Bu anlamda Bakanlığa çağrı yapıyor ve yeni bir değerlendirmenin zaruri olduğunu ifade ediyoruz." dedi.