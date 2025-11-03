Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri 2025: Sağlık Bakanlığı promosyon yattı mı, ne zaman yatacak?
Sağlık çalışanlarının uzun süredir beklediği 2025 yılı banka promosyon ödemeleri gündemde yer almaya devam ediyor. 2022 yılında yapılan anlaşmaların süresinin dolmasıyla birlikte gözler, Sağlık Bakanlığı’nın yeni promosyon anlaşmasına ve ödeme tarihine çevrildi. Promosyon görüşmeleri il bazlı olarak sürmeye devam ediyor. Binlerce sağlık personeli ise "Sağlık Bakanlığı promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...
2025 Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinin ne zaman yatırılacağı, bakanlık tarafından yapılan görüşmelerin il bazlı sürmesiyle birlikte merak ediliyor. Promosyonlar için taban ücret belirleneceği konuşulurken, görüşmeler sonunda anlaşma sağlanırsa ödeme takvimi de netleşmiş olacak. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinde son durum ne?