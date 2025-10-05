Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı 2025 İŞKUR: Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı başvurusu ne zaman?
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı personel planlaması kapsamında yeni işçi alımı yapmaya hazırlanıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, İŞKUR üzerinden 2 bin 753 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. Başvuru süreci ve tarihleri, iş arayan binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yayımlanan kılavuzla birlikte toplam 18 bin alımdan 2 bin 753'ü iş kadrosuna ayrılmış durumda. Peki, 2025 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 2 bin 753 işçi alımı başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacak olan başvuruların ardından, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına işçi alımı yapılacak. Bakanlık tarafından yapılan son işçi alımında temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı gibi kadrolara alım yapılmıştı. Peki, 2025 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu ne zaman?