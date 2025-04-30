Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ve 19 bin personel alımı kılavuzu 2025 açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı personel alımıyla ilgili Bakan Kemal Memişoğlu detayları aktardı. 19 bin kişilik kadroda diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire ve diğer sağlık mesleklerinin hepsi yer alacak. Sağlık Bakanlığı özellikle illerde ve ilçelerde eksik kadrolara göre branş dağılımı belirleyecek. Başvuru işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilecek.Adayların bizzat veya mail yoluyla başvuru yapmasına gerek bulunmayacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzunda başvuru şartları yer alacak. Alım yapılacak kadrolar için genel başvuru şartlarının yanı sıra özel şartların da sağlanması istenecek. Başvurular tamamlandıktan sonra değerlendirmeler yapılacak ve yerleştirme sonuçları duyurulacak. Peki Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları 2025 ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? İşte,başvuru sürecine ilişkin detaylar…