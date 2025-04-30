Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ve 19 bin personel alımı kılavuzu 2025 açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ve personel alımına ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde farklı branşlarda değerlendirmek üzere toplam 19 bin personel alımı yapılacak. İŞKUR üzerinden ise 3 bin 658 işçi alımı gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanı Memişoğlu yaptığı açıklamada diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire ve sağlık mesleklerinin hepsine alım yapılacağını duyurdu. İşçi alımında ise kadro dağılımı merak ediliyor. ağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzunda branş dağılımı, alım yapılacak personellere ilişkin özel ve genel şartlar yer alacak. Peki Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı yapılacak mı? Sağlık Bakanlığı 2025 personel alımı başvuru kılavuzu 2025 açıklandı mı? İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı ve personel alımı son durum…

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ve 19 bin personel alımı kılavuzu 2025 açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu? - 1

Sağlık Bakanlığı personel alımıyla ilgili Bakan Kemal Memişoğlu detayları aktardı. 19 bin kişilik kadroda diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire ve diğer sağlık mesleklerinin hepsi yer alacak. Sağlık Bakanlığı özellikle illerde ve ilçelerde eksik kadrolara göre branş dağılımı belirleyecek. Başvuru işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilecek.Adayların bizzat veya mail yoluyla başvuru yapmasına gerek bulunmayacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzunda başvuru şartları yer alacak. Alım yapılacak kadrolar için genel başvuru şartlarının yanı sıra özel şartların da sağlanması istenecek. Başvurular tamamlandıktan sonra değerlendirmeler yapılacak ve yerleştirme sonuçları duyurulacak. Peki Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları 2025 ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? İşte,başvuru sürecine ilişkin detaylar…

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ve 19 bin personel alımı kılavuzu 2025 açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu? - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI 19 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU 2025 AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 37 bin kadroyu aldıklarını ve personel ihtiyaç sayısını Pazartesi günü ( 28 Nisan) tarihinde ÖSYM’ye ileteceklerini duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu, İŞKUR resmi internet sitesinden gerçekleşecek. Başvurular 5-9 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Kısa süre içerisinde kılavuzla birlikte detayların belli olması ön görülüyor.


ÖSYM iletilen eksik kadrolara ilişkin başvuru kılavuzu çalışmalarını henüz tamamlamadı. Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzunun en geç 2 Mayıs cuma gününe kadar erişime açılması ve başvuruların başlaması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ve 19 bin personel alımı kılavuzu 2025 açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu? - 3

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzunda alım yapılacak kadroların branş dağılımı, özel ve genel şartlar, eğitim, sınav gibi aranan şartlar yer alacak.

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ve 19 bin personel alımı kılavuzu 2025 açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu? - 4

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı personel alımlarında her yıl belirli bir alana öncelik veriyor.İhtiyaçlar doğrultusunda hastanelerde ve diğer sağlık kurumlarındaki eksik branşlar belirlendi. Bakan Memişoğlu yaptığı açıklamada “ Diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsi olacak.”ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ve 19 bin personel alımı kılavuzu 2025 açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu? - 5

18 BİN PERSONEL ALIMI EYLÜL’DE YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı 2025 yılında toplam 37 bin hekim dışı personel alımı gerçekleştirecek. İlk etapta alımlar 19 bin personel alımıyla başlayacak ve ardından Eylül ayında süreç devam edecek. 19 bin personel alımı için başvuru yapan ancak ataması yapılmayan adaylar 18 bin personel alımına da müracaat edebilecek.

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ve 19 bin personel alımı kılavuzu 2025 açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu? - 6

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Elektronik ortamda başvurular yapılacak. Yerleştirme işlemleri ise ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Bakan Memişoğlu, atamaların KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacağını aktarmıştı. Adayların aynı puanda olması durumunda mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması durumunda ise yaşı büyük olana öncelik sağlanacak. 

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ve 19 bin personel alımı kılavuzu 2025 açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu? - 7

ATAMASI YAPILACAK PERSONELLER NEREDE ÇALIŞACAK?

Geçtiğimiz yıllarda Sağlık Bakanlığı tarafından ataması gerçekleştirilecek personeller hastane, aile sağlığı merkezleri, poliklinik, sağlık müdürlüğü,toplum sağlığı merkezleri,sağlık evleri,yataklı tedavi birimlerinde görev almıştı. 2025 yılında yapılan atamalarda da benzer şekilde görevlendirme yapılması bekleniyor.

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