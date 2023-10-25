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Sağlık Bakanlığı tabip, diş tabibi ve eczacı atama başvurusu ne zaman bitecek?

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına tabip, diş tabibi ve eczacı ataması yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ilk defa veya yeniden yapılacak atamalar için başvurular başladı. Kura çekimi ise 14 Kasım'da gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı tabip, diş tabibi ve eczacı atama başvurusu ne zaman bitecek?

Sağlık Bakanlığı tabip, diş tabibi ve eczacı atama başvurusu ne zaman bitecek? - 1

Sağlık Bakanlığının "2023 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, Sağlık Bakanlığı tabip, diş tabibi ve eczacı atama başvurusu takvimi ve tüm ayrıntılar...

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Sağlık Bakanlığı tabip, diş tabibi ve eczacı atama başvurusu ne zaman bitecek? - 2

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları 25-30 Ekim'de alınacak.

Sağlık Bakanlığı tabip, diş tabibi ve eczacı atama başvurusu ne zaman bitecek? - 3

ATAMA PROGRAMININ AYRINTILARI

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Sağlık Bakanlığı, bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kurayla yapılacak.

Eczacı unvanlı adaylar için 1. ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme yapılacak, diğer unvan ve branşlarda ise sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacak.

1. yerleştirme kapsamında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip, belirtilen yüksek lisans veya doktora programlarından mezun "eczacı" unvanlı personel alımı yapılacak.

2. yerleştirmede ise Sağlık Bakanlığı, bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı unvanında personel alımı gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı tabip, diş tabibi ve eczacı atama başvurusu ne zaman bitecek? - 4

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Atama kurasına, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde başvurulabilecek.

Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup, tercihlerini kaydedip kesinleştirecek. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak.

Eczacı unvanı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar sadece 2. yerleştirme için tercih yapabilecek ve en fazla 10 adet tercihte bulunabilecek. 1. yerleştirmede genel kura seçeneği bulunmayacakken, 2. yerleştirmede genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecek.

PBS üzerinden başvurular bugünden itibaren 30 Ekim saat 18.00'e kadar alınacak. Başvuru değerlendirme sonuçları, 8 Kasım'da PBS üzerinden ilan edilecek. Kura ise 14 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek. Kuranın yeri ve saati genel müdürlüğün internet sitesinde ilan edilecek.

Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 31 Ekim-10 Kasım saat 18.00'e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilecek.

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