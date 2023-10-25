Sağlık Bakanlığı tabip, diş tabibi ve eczacı atama başvurusu ne zaman bitecek?
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına tabip, diş tabibi ve eczacı ataması yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ilk defa veya yeniden yapılacak atamalar için başvurular başladı. Kura çekimi ise 14 Kasım'da gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı tabip, diş tabibi ve eczacı atama başvurusu ne zaman bitecek?
Sağlık Bakanlığının "2023 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, Sağlık Bakanlığı tabip, diş tabibi ve eczacı atama başvurusu takvimi ve tüm ayrıntılar...