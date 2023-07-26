Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kurası bekleniyor

Sağlık Bakanlığı 2023 haziran dönemi iller arası yer değiştirme atama kurası için artık kritik saatler. Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.07.2023 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacak. İşte, Sağlık Bakanlığı personel tayin kurasının detayları...