Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kurası bekleniyor

Sağlık Bakanlığı, iller arası yer değiştirme kurasıyla alakalı araştırmalar gündemde. 16 Haziran'da başlayan tercih başvuruları 22 Haziran 2023 tarihi saat 18:00'e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alındı. Geçtiğimiz günlerde başvuru sonuçları açıklanmış ve kura beklenmeye başlanmıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kurası bekleniyor - 1

Sağlık Bakanlığı 2023 haziran dönemi iller arası yer değiştirme atama kurası için artık kritik saatler. Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.07.2023 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacak. İşte, Sağlık Bakanlığı personel tayin kurasının detayları...

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Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kurası bekleniyor - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin atama sonuçları, bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan takvime göre kura çekimi ardından belli olacak.

Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kurası bekleniyor - 3

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2023 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 27.07.2023 tarihi Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kurası bekleniyor - 4

SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden yayımlanan listelerle erişime açılacak.

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