Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kurası bekleniyor
Sağlık Bakanlığı, iller arası yer değiştirme kurasıyla alakalı araştırmalar gündemde. 16 Haziran'da başlayan tercih başvuruları 22 Haziran 2023 tarihi saat 18:00'e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alındı. Geçtiğimiz günlerde başvuru sonuçları açıklanmış ve kura beklenmeye başlanmıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura çekimi ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 2023 haziran dönemi iller arası yer değiştirme atama kurası için artık kritik saatler. Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.07.2023 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacak. İşte, Sağlık Bakanlığı personel tayin kurasının detayları...