Sağlık Bakanlığı yeniden atama kura takvimi 2025: Sağlık Bakanlığı istifa sonrası açıktan atama başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir?

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı istifa sonrası açıktan yani yeniden atama sürecini başlatıyor. Daha önce Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarında çalışan ancak çeşitli nedenlerle işten ayrılanlarla, TSK personel kanununa tabi sağlık astsubayı iken görevden ayrılanlar için yeniden atama kurası düzenlenecek. Kuraya katılacaklar başvurularını ekip.saglik.gov.tr adresi üzerinden form doldurarak yapabilecek. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı açıktan atama kurası ne zaman?

Sağlık Bakanlığı yeniden atama kura takvimi 2025: Sağlık Bakanlığı istifa sonrası açıktan atama başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir? - 1

İstifa sonrası yeniden atama için kura çekimi gerçekleşecek. Kura çekimi noter huzurunda olacak ve saat ile yer detayı ilerleyen günlerde duyurulacak. Kendi isteği ile görevinden ayrılan eski personellerin açıktan yani yeniden ataması için başvuru formunu doldurup, kaydedip, kesinleştirmesi gerekiyor. Kesinleşmeyen başvurular dikkate alınmayacak. Adaylar başvuru esnasında 10 tercihte bulunabilecek. İşte, Sağlık Bakanlığı yeniden atama takvimi...

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Sağlık Bakanlığı yeniden atama kura takvimi 2025: Sağlık Bakanlığı istifa sonrası açıktan atama başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir? - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI YENİDEN ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı tarafından, Baknlık bünyesinde veya diğer kamu kurumlarında çalışmış ve çeşitli gerekçelerle ayrılmış olanlarla, TSK personel kanununa tabi sağlık astsubayı görevini yerine getirirken kendi isteği ile ayrılan eski personellerin yeniden ataması için kura çekimi yapılacak.

Kura başvuruları ise 24 - 31 Temmuz günlerinde https://ekip.saglik.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Adaylar başvuru formunu doldurduktan sonra kesinleştirmeleri gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı yeniden atama kura takvimi 2025: Sağlık Bakanlığı istifa sonrası açıktan atama başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir? - 3

Başvuruda istenen belgeler:

İstenen evraklar sisteme yüklenecek.

- Müracaat ettiği unvan/branş için gerekli olan diploma / geçici mezuniyet belgesi
sureti
- E-devlet kapısında yer alan https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayitbelgesi-sorgulama internet adresinden temin edecekleri “Sosyal Güvenlik Kayıt
Belgesi”
- En son görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet cetveli
-Sisteme yüklenecek hizmet cetvelinde; ilk göreve başlama tarihi, görev kadro
unvanı ve branşı, görev sırasında unvan ve branş değişikliği olup olmadığı, asil
memurluğa atandığı tarih, kadro derecesi, varsa istifa ettiği veya müstafi sayıldığı
tarih, memuriyet ve diğer hizmet vb. bilgiler bulunmalıdır.
En son görev yaptığı Kurumdan onaylı hizmet cetvelini temin edemeyenlerin bu
belge yerine e-devlet kapısında yer alan https://www.turkiye.gov.tr/sosyalguvenlik-hitap-hizmet-dokumu internet adresinden temin edecekleri “Hitap
Hizmet Dökümü” belgesini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda
kaydetmeleri gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı yeniden atama kura takvimi 2025: Sağlık Bakanlığı istifa sonrası açıktan atama başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir? - 4

YENİDEN ATAMA KURA TARİHİ

Sağlık Bakanlığı yeniden atama kura çekimi noter huzurunda olacak ve yer ve saat ilerleyen tarihlerde duyurulacak. Kura çekimi 2 Eylül Salı günü gerçekleşecek.

Sağlık Bakanlığı yeniden atama kura takvimi 2025: Sağlık Bakanlığı istifa sonrası açıktan atama başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir? - 5

SAĞLIK BAKANLIĞI YENİDEN ATAMA KURA TAKVİMİ

24-31 Temmuz - Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) (https://ekip.saglik.gov.tr) üzerinden başvuru yapılması

25 Ağustos Pazartesi - Başvuru sonuçlarının EKİP üzerinden ilanı

25-26 Ağustos - Başvuruları kabul edimeyenlerin itirazlarnın EKİP'ten alınması

1 Eylül Pazartesi - İtiraz sonuçlarının EKİP'ten ilan edilmesi

2 Eylül Salı - Kura tarihi

16 Eylül Salı - Atanananların evraklarının son geliş tarihi

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