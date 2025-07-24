Sağlık Bakanlığı yeniden atama kura takvimi 2025: Sağlık Bakanlığı istifa sonrası açıktan atama başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir?
Sağlık Bakanlığı 2025 yılı istifa sonrası açıktan yani yeniden atama sürecini başlatıyor. Daha önce Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarında çalışan ancak çeşitli nedenlerle işten ayrılanlarla, TSK personel kanununa tabi sağlık astsubayı iken görevden ayrılanlar için yeniden atama kurası düzenlenecek. Kuraya katılacaklar başvurularını ekip.saglik.gov.tr adresi üzerinden form doldurarak yapabilecek. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı açıktan atama kurası ne zaman?
İstifa sonrası yeniden atama için kura çekimi gerçekleşecek. Kura çekimi noter huzurunda olacak ve saat ile yer detayı ilerleyen günlerde duyurulacak. Kendi isteği ile görevinden ayrılan eski personellerin açıktan yani yeniden ataması için başvuru formunu doldurup, kaydedip, kesinleştirmesi gerekiyor. Kesinleşmeyen başvurular dikkate alınmayacak. Adaylar başvuru esnasında 10 tercihte bulunabilecek. İşte, Sağlık Bakanlığı yeniden atama takvimi...