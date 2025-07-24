Sağlık Bakanlığı yeniden atama kura takvimi 2025: Sağlık Bakanlığı istifa sonrası açıktan atama başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir?

Başvuruda istenen belgeler:



İstenen evraklar sisteme yüklenecek.



- Müracaat ettiği unvan/branş için gerekli olan diploma / geçici mezuniyet belgesi

sureti

- E-devlet kapısında yer alan https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayitbelgesi-sorgulama internet adresinden temin edecekleri “Sosyal Güvenlik Kayıt

Belgesi”

- En son görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet cetveli

-Sisteme yüklenecek hizmet cetvelinde; ilk göreve başlama tarihi, görev kadro

unvanı ve branşı, görev sırasında unvan ve branş değişikliği olup olmadığı, asil

memurluğa atandığı tarih, kadro derecesi, varsa istifa ettiği veya müstafi sayıldığı

tarih, memuriyet ve diğer hizmet vb. bilgiler bulunmalıdır.

En son görev yaptığı Kurumdan onaylı hizmet cetvelini temin edemeyenlerin bu

belge yerine e-devlet kapısında yer alan https://www.turkiye.gov.tr/sosyalguvenlik-hitap-hizmet-dokumu internet adresinden temin edecekleri “Hitap

Hizmet Dökümü” belgesini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda

kaydetmeleri gerekmektedir.