Sağlık Bakanlığı yer değiştirme kurası ne zaman? Gözler iller arası tayin sonuçları isim listesinde
Sağlık Bakanlığı, haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atama kurası duyuru ardından kısa sürede kura işlemleri gerçekleştirildi.Şimdi gözler iller arası tayin sonuçları isim listesinde. Peki, Sağlık Bakanlığı yer değiştirme kurası ne zaman?
Sağlık Bakanlığı, haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atama kurası duyuru yayımlandı. Yayımlanan takvim doğrultusunda başvurular 26 Haziran-1 Temmuz 2024 tarihileri arasında alındı.