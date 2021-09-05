Sağlık Bakanlığı'nın 5 bin kişilik ekibi "çevre sağlığı" için sahada

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne bağlı Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığındaki 5 bin personel, sel, yangın, deprem ve iklim değişikliği gibi olağanüstü durumlar dahil insan ve toplum sağlığını etkileyecek her türlü riski ortadan kaldırmak için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

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Anadolu Ajansı 05.09.2021 - 11:20

Çevre Sağlığı Dairesi Başkanı Tuncay Özer, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde deprem, yangın, sel gibi afetlerin yanında iklim değişikliği gibi olağanüstü durumların yaşandığını, bu nedenle bu seneki Halk Sağlığı Haftası temasının "Afet ve Olağandışı Durumlarda Çevre Sağlığı Hizmetleri" olarak belirlendiğini söyledi.



Afet ve olağanüstü durumlarda toplu yaşam alanlarında karşılaşılabilecek bulaşıcı hastalıkların önlenmesinin halk sağlığı açısından önem taşıdığını vurgulayan Özer, 5 bin kişilik ekibin her an sahada bunun için çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Afetlerden sonra ekolojik dengenin bozulabildiğini, çevre ve sağlık bakım hizmetleri altyapısının hasar görerek kesintiye uğrayabildiğini ve çevredeki kirlenmelerin toplum sağlığını riske edebildiğini anlatan Özer, ancak yerinde ve zamanında müdahalelerle bu olumsuz etkilerin azaltılmasının mümkün olduğunu ifade etti.



Özer, Çevre Sağlığı Afet Müdahale Prosedürü'nün sahada uygulanması için yoğun çaba sarf ettiklerine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Çevre sağlığı ekipleri olarak afet bölgelerinde insanı ve toplum sağlığını ilgilendiren fiziksel, kimyasal, biyolojik, sosyal ve psikolojik her etkeni inceliyoruz."

MÜSİLAJ İÇİN DE MARMARA VE EGE'DE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM ETTİK Afet bölgelerinde 2020'den bu yana yaptıkları çalışmalara ilişkin sayısal verileri de paylaşan Özer, şunları kaydetti:



" İstanbul, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa dahil toplam 1105 noktada su güvenliğini kontrol ettik. Yerel yönetimlere bu kapsamda yol gösterdik."