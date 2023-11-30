Sağlık çalışanlarını silahla tehdide üst sınırdan ceza

Edirne’de hasta yakınıyla gittiği hastanede sağlık çalışanlarını silahla tehdit eden Rifat Kuş, üst sınırdan cezalandırıldı. Kuş’un cezasında indirime gitmeyen mahkeme, saldırganın üst sınır olan 6 yıl 4 ay 26 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sağlık çalışanlarını silahla tehdide üst sınırdan ceza - 1

Edirne’de sağlık çalışanlarını silahla tehdit eden adam, mahkeme tarafından üst sınırdan cezalandırıldı.

Olay 24 Ekim gecesi Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’nde yaşandı. Hastanenin acil servisine, yakınıyla birlikte gelen Rifat Kuş, burada nöbetçi doktor ve sağlık memuru ile tartıştı.

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Sağlık çalışanlarını silahla tehdide üst sınırdan ceza - 2

Kuş, bu sırada belindeki tabancayı çıkararak, doktor ile sağlık çalışanını tehdit etti. Hastanenin güvenlik görevlileri devreye girerek olayı büyümeden kontrol altına aldı.

Olay sonrası gözaltına alınan Kuş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Sağlık çalışanlarını silahla tehdide üst sınırdan ceza - 3

Kuş hakkında, silahlı tehdit suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Kuş’un acil serviste doktor ve sağlık personelini tehdit edip, belindeki tabancayı çıkararak saldırmak istediği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına girdi.

Sağlık çalışanlarını silahla tehdide üst sınırdan ceza - 4

Tutuklanan Kuş, davanın ilk duruşmasında hata yaptığını söyledi. Özür dileyen Kuş, helallik istedi.

Doktor B.K., ile sağlık çalışanı A.Ö. ise Kuş’un cezalandırılmasını talep etti.

Sağlık çalışanlarını silahla tehdide üst sınırdan ceza - 5

Davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

Mahkeme, Kuş’u önce silahlı tehdit suçundan 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranışlarının dikkate alınmayacağı, pişmanlığını gösteren samimi davranışlarının bulunmadığı değerlendirildiğinden cezada indirim yapılmasına yer olmadığına hükmeden mahkeme heyeti, silahla tehdit suçu kamu veya özel sağlık kurumu ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlendiğinden 3359 sayılı kanunun 12’nci ek maddesi uyarınca yarı oranında artırıp, 5 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.
Sağlık çalışanlarını silahla tehdide üst sınırdan ceza - 6

Ardından, Kuş’un eylemini birden fazla mağdura karşı aynı anda gerçekleştirdiği belirtilerek, katılan sayısını dikkate alarak verilen cezadan ilgili kanun maddeleri gereğince takdiren 1/4 oranında artırım yapılarak 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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