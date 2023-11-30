Sağlık çalışanlarını silahla tehdide üst sınırdan ceza

Davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

Mahkeme, Kuş’u önce silahlı tehdit suçundan 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranışlarının dikkate alınmayacağı, pişmanlığını gösteren samimi davranışlarının bulunmadığı değerlendirildiğinden cezada indirim yapılmasına yer olmadığına hükmeden mahkeme heyeti, silahla tehdit suçu kamu veya özel sağlık kurumu ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlendiğinden 3359 sayılı kanunun 12’nci ek maddesi uyarınca yarı oranında artırıp, 5 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.