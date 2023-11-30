Sağlık çalışanlarını silahla tehdide üst sınırdan ceza
Edirne’de hasta yakınıyla gittiği hastanede sağlık çalışanlarını silahla tehdit eden Rifat Kuş, üst sınırdan cezalandırıldı. Kuş’un cezasında indirime gitmeyen mahkeme, saldırganın üst sınır olan 6 yıl 4 ay 26 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Edirne’de sağlık çalışanlarını silahla tehdit eden adam, mahkeme tarafından üst sınırdan cezalandırıldı.
Olay 24 Ekim gecesi Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’nde yaşandı. Hastanenin acil servisine, yakınıyla birlikte gelen Rifat Kuş, burada nöbetçi doktor ve sağlık memuru ile tartıştı.