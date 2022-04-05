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Sağlık merkezinde pencereden muayene

Antalya'da bir aile sağlığı merkezine tedavi olmak için gidenler, merkez içine alınmıyor. Doktorlar, odalarının camından dışarıdaki hastalarla görüşüyor ya da merkez kapısına çıkarak, hastaları kontrol edip reçete yazıyor. Kaydedilen görüntülerde, pandemi nedeniyle hastaları içeri almadıklarını söyleyen doktor, hastanın bademciğine telefon ışığıyla bakıp, ilaç tavsiye ettiği görülüyor.

Haberler - DHA 05.04.2022 - 10:23 | Son Güncelleme : 05.04.2022 - 10:24

Sağlık merkezinde pencereden muayene - 1

'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi'nde bulunan 30 No'lu M. İhsan Oğul Aile Sağlığı Merkezi'ne giden hastalar, ilginç durumla karşılaşıyor.

Sağlık merkezinde pencereden muayene - 2

Hastalar, önce etrafı şeffaf branda ile kapalı alanda bulunan görevliye kimlik numarasını söylüyor ardından görevli, hastalara doktorun ya dışarı geleceğini ya da yan taraftaki odanın camına giderek, görüşeceğini belirtiyor.

Sağlık merkezinde pencereden muayene - 3

İlk önce büyük şaşkınlık yaşayan hastalar, sağlık merkezi önüne kurulan brandanın altında doktorun gelmesini bekliyor.

Sağlık merkezinde pencereden muayene - 4

Gelen doktor, hastaya şikayetini sorduktan sonra reçete yazmak için tekrar odasına gidiyor.

Sağlık merkezinde pencereden muayene - 5

Bazı doktorlar ise odalarında kapalı camın arkasında, hastaya ne şikayeti olduğunu soruyor ve reçete yazıyor.

Sağlık merkezinde pencereden muayene - 6

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde doktorun, muayene olmak isteyen hastayı önce sağlık merkezi dışına çağırdığı görülüyor.

Sağlık merkezinde pencereden muayene - 7

Hastanın "İçeri geçilmiyor mu?" sorusuna doktor, "Pandemi nedeniyle biz hasta olmayalım, diye hastaları içeri almıyoruz, 2 kez Covid geçirdim" diye cevap veriyor.

Sağlık merkezinde pencereden muayene - 8

Hastanın diğer sağlık merkezlerinde içeri alındığını söylemesi üzerine doktor, "Bizim havalandırmamız yeterli değil" yanıtını verirken, kapı önündeki kişiye ne şikayeti olduğunu soruyor ve telefonunun ışığıyla bademciğine bakıyor.

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