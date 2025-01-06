Sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman başlayacak/bitecek?
Aile hekimleri, Aile Hekimleri Yönetmeliği'nin iptali için üçüncü kez iş bırakacak. Çeşitli sebeplerle sağlık ocaklarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, iş bırakma eyleminin ayrıntılarını araştırıyor. Peki, sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman başlayacak/bitecek?
Aile Sağlık Merkezi çalışanları aralık ayından sonra bir kez daha iş bırakacak. 5 gün sürecek olan iş bırakma eylemi 81 ili kapsıyor. Peki, sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman başlayacak/bitecek?