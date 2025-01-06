Sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman başlayacak/bitecek?

Aile hekimleri, Aile Hekimleri Yönetmeliği'nin iptali için üçüncü kez iş bırakacak. Çeşitli sebeplerle sağlık ocaklarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, iş bırakma eyleminin ayrıntılarını araştırıyor. Peki, sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman başlayacak/bitecek?

Sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman başlayacak/bitecek? - 1

Aile Sağlık Merkezi çalışanları aralık ayından sonra bir kez daha iş bırakacak. 5 gün sürecek olan iş bırakma eylemi 81 ili kapsıyor.  Peki, sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman başlayacak/bitecek?

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman başlayacak/bitecek? - 2

AİLE HEKİMLERİ GREV TARİHLERİ

Aile hekimleri, yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı tepkilerini göstermek amacıyla 6-10 Ocak tarihleri arasında üçüncü kez iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.

Sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman başlayacak/bitecek? - 3

Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenecek olan bu eylem, 6 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 10 Ocak Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.

Sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman başlayacak/bitecek? - 4

DAHA ÖNCE İKİ KEZ İŞ BIRAKMA EYLEMİ GERÇEKLEŞMİŞTİ

Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanları da 8 Ocak Çarşamba günü bir günlük iş bırakma eylemine katılacak. Aile hekimleri daha önce 5-7 Kasım ve 2-6 Aralık tarihlerinde benzer eylemler düzenlemişti.

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