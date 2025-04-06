Sağlık ocakları ne zaman çalışacak?
9 günlük resmi bayram tatilinin ardından sağlık ocaklarının açılacağı tarih, merak edilenler arasında bulunuyor. Ramazan Bayramı için alınan 9 günlük tatil kararı sonrasında, sağlık ocaklarına gidip aile hekimlerine muayene olmak ve ilaç yazdırmak isteyen vatandaşlar, sağlık ocaklarının ne zaman açılacağını öğrenmek istiyor. Peki, sağlık ocakları ne zaman çalışacak?
2025 Ramazan Bayramı resmi tatiliyle sağlık ocakları da tatile giren kurumlar arasında bulunuyor. Sağlık ocaklarında işleri olan vatandaşlar da şimdi bu kurumların yeniden çalışacağı güne odaklandı. İşte, sağlık ocaklarının işleyişinde son durum...