Sağlık ocakları ne zaman çalışacak?

SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Aile Sağlığı Merkezleri, yani sağlık ocakları da resmi tatil ve idari izin süresince kapalı olacak.



Hastanelerin acil servisleri ise her resmi tatilde olduğu gibi bayram boyunca kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.