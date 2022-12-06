Sağlık personeli alımı 2023: 27 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, 2023 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edileceği açıklandı. Açıklamada alımı yapılacak personel sayısı belirlendi. Peki, sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak?
Karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan sağlık personeli ilanı sonrasında, personel alımının ne zaman yapılacağı açıklandı.
Buna göre; 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı 1 Ocak'tan itibaren başlayacak.
1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere, 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.