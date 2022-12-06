Sağlık personeli alımı 2023: 27 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık personeli alımıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, 2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, yeni yılda istihdam edilecek sağlık personeli sayısı belirlendi. Peki, sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık personeli alımı 2023: 27 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak? - 1

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, 2023 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edileceği açıklandı. Açıklamada alımı yapılacak personel sayısı belirlendi. Peki, sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık personeli alımı 2023: 27 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak? - 2

27 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALINIYOR

Karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

Sağlık personeli alımı 2023: 27 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak? - 3

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan sağlık personeli ilanı sonrasında, personel alımının ne zaman yapılacağı açıklandı.

Buna göre; 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı 1 Ocak'tan itibaren başlayacak.

Sağlık personeli alımı 2023: 27 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak? - 4

ALIMI YAPILACAK BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere, 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

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