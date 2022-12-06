Sağlık personeli alımı 2023: 27 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak?

27 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALINIYOR

Karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.