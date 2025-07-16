Sağlık raporu ücret ödemesi 2025: Sağlık raporu ücreti nasıl ödenir, ücret ne kadar?

Tek Hekim Sağlık Raporu - 300 TL
Tek hekim Sağlık Raporu (Aile hekimliği) - 250 TL
Sağlık Kurulu Raporu - 1250 TL
Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu - 1500 TL
Sürücü Raporları Tek Branş - 300 TL
Sürücü Raporları iki Branş - 450 TL
Sürücü Raporları Sağlık Kurulu - 750 TL
Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) sınıf I - 5250 TL
Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf II - 3750 TL
Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı raporu ( Sivil Vatandaş) - 3750 TL
Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi - 300 TL
İstirahat raporları, ilaç raporları ve askerlik raporları ücrete tabi olmayacak.
Özel amaçlı sağlık raporu alırken temel 3 aşamadan geçiliyor:
1. Adım
- İlk olarak, sbos.saglik.gov.tr adresinden işlem kodu alınabilir.
Ya da direkt Aile Hekimliklerine başvuruda bulunulabilir. Muayene ardından aile hekimleri e-Rapor oluşturur ve işlem kodu da SMS ile iletilir.
- SMS ile başvuruda ise; aralarında boşluk olmadan T.C. kimlik numarası ve rapor türünü yazıp 2023'e mesaj göndererek kod alınabilir.
Rapor adı / SMS rapor kısa aldı
Sporcu / sporcu
Sürücü / sürücü
Genel Tıbbi Değerlendirme / genel
İş Sağlığı ve Güvenliği / iş
Hac/Umre için Parmak İzi / hac
Yivsiz Av Tüfeği / yivsiz
Akli Meleke / aklimeleke
2. Adım
Elde edilen işlem kodu ile muayene öncesinde veya sonrasında 2 farklı yöntemle ödeme yapılabilir.
- İnternet sitesi sbos.saglik.gov.tr adresinden işlem koduyla ödeme yapılabilir.
- Bankadan; Havale/EFT/FAST yoluyla açıklama alanına aralarında boşlukla T.C. kimlik numarası ve işlem kodu yazıp ödeme yapılır. (Halkbank ve Vakıfbank)
HALK BANKASI
Hesap Adı: T.C. Sağlık Bakanlığı
IBAN: TR500001200945200027000001
VAKIFBANK
Hesap adı: T.C. Sağlık Bakanlığı
IBAN: TR500001500158007356781973
3. Adım
Muayene sonrasında oluşturulan raporlara e-Nabız ve E-Devlet üzerinden ulaşılabilir.