Sağlık raporu ücret ödemesi 2025: Sağlık raporu ücreti nasıl ödenir, ücret ne kadar?

SAĞLIK RAPORU ÜCRET ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Özel amaçlı sağlık raporu alırken temel 3 aşamadan geçiliyor:



1. Adım



- İlk olarak, sbos.saglik.gov.tr adresinden işlem kodu alınabilir.



Ya da direkt Aile Hekimliklerine başvuruda bulunulabilir. Muayene ardından aile hekimleri e-Rapor oluşturur ve işlem kodu da SMS ile iletilir.



- SMS ile başvuruda ise; aralarında boşluk olmadan T.C. kimlik numarası ve rapor türünü yazıp 2023'e mesaj göndererek kod alınabilir.



Rapor adı / SMS rapor kısa aldı



Sporcu / sporcu

Sürücü / sürücü

Genel Tıbbi Değerlendirme / genel

İş Sağlığı ve Güvenliği / iş

Hac/Umre için Parmak İzi / hac

Yivsiz Av Tüfeği / yivsiz

Akli Meleke / aklimeleke



2. Adım



Elde edilen işlem kodu ile muayene öncesinde veya sonrasında 2 farklı yöntemle ödeme yapılabilir.



- İnternet sitesi sbos.saglik.gov.tr adresinden işlem koduyla ödeme yapılabilir.



- Bankadan; Havale/EFT/FAST yoluyla açıklama alanına aralarında boşlukla T.C. kimlik numarası ve işlem kodu yazıp ödeme yapılır. (Halkbank ve Vakıfbank)