Sağlık raporu ücret ödemesi 2025: Sağlık raporu ücreti nasıl ödenir, ücret ne kadar?

Sağlık Bakanlığı tarafından 2025 yılına ait sağlık raporu ücret tarifesi yayımlandı. Sürücü belgesi (ehliyet), işe giriş, sporcu lisansı, hac/umre, silah ruhsatı, yivsiz av tüfeği, özel sağlık kurulu ve diğer özel amaçlı sağlık raporlarının güncel ücretleri belli oldu. Peki, 2025 sağlık raporu ücreti nasıl ödenir, ücret ne kadar?

Sağlık raporu ücret ödemesi 2025: Sağlık raporu ücreti nasıl ödenir, ücret ne kadar? - 1

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Sağlık raporu ücret ödemesi 2025: Sağlık raporu ücreti nasıl ödenir, ücret ne kadar? - 2

SAĞLIK RAPORU ÜCRETİ GÜNCEL 2025

Tek Hekim Sağlık Raporu - 300 TL

Tek hekim Sağlık Raporu (Aile hekimliği) - 250 TL

Sağlık Kurulu Raporu - 1250 TL

Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu - 1500 TL

Sürücü Raporları Tek Branş - 300 TL

Sürücü Raporları iki Branş - 450 TL

Sürücü Raporları Sağlık Kurulu - 750 TL

Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) sınıf I - 5250 TL

Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf II - 3750 TL

Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı raporu ( Sivil Vatandaş) - 3750 TL

Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi - 300 TL

İstirahat raporları, ilaç raporları ve askerlik raporları ücrete tabi olmayacak.

Sağlık raporu ücret ödemesi 2025: Sağlık raporu ücreti nasıl ödenir, ücret ne kadar? - 3

SAĞLIK RAPORU ÜCRET ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Özel amaçlı sağlık raporu alırken temel 3 aşamadan geçiliyor:

1. Adım

- İlk olarak, sbos.saglik.gov.tr adresinden işlem kodu alınabilir.

Ya da direkt Aile Hekimliklerine başvuruda bulunulabilir. Muayene ardından aile hekimleri e-Rapor oluşturur ve işlem kodu da SMS ile iletilir.

- SMS ile başvuruda ise; aralarında boşluk olmadan T.C. kimlik numarası ve rapor türünü yazıp 2023'e mesaj göndererek kod alınabilir.

Rapor adı / SMS rapor kısa aldı

Sporcu / sporcu
Sürücü / sürücü
Genel Tıbbi Değerlendirme / genel
İş Sağlığı ve Güvenliği / iş
Hac/Umre için Parmak İzi / hac
Yivsiz Av Tüfeği / yivsiz
Akli Meleke / aklimeleke

2. Adım

Elde edilen işlem kodu ile muayene öncesinde veya sonrasında 2 farklı yöntemle ödeme yapılabilir.

- İnternet sitesi sbos.saglik.gov.tr adresinden işlem koduyla ödeme yapılabilir.

- Bankadan; Havale/EFT/FAST yoluyla açıklama alanına aralarında boşlukla T.C. kimlik numarası ve işlem kodu yazıp ödeme yapılır. (Halkbank ve Vakıfbank)

Sağlık raporu ücret ödemesi 2025: Sağlık raporu ücreti nasıl ödenir, ücret ne kadar? - 4

HALK BANKASI

Hesap Adı: T.C. Sağlık Bakanlığı
IBAN: TR500001200945200027000001

VAKIFBANK

Hesap adı: T.C. Sağlık Bakanlığı
IBAN: TR500001500158007356781973

3. Adım

Muayene sonrasında oluşturulan raporlara e-Nabız ve E-Devlet üzerinden ulaşılabilir.

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