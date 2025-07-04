Sağlık Raporu ücret ödeme yöntemleri: Ehliyet ve işe giriş için sağlık raporu parası nasıl ödenir? Sağlık raporu ücretleri
Sağlık raporu güncel ücret listesi belli oldu. Sporcu, sürücü, tıbbi değerlendirme, iş sağlığı, hac/umre, yivsiz av tüfeği ve sağlık kurulu niteliğindeki özel amaçlı raporların ücretleri Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Rapor ücretleri ise iki farklı yöntemle ödenebiliyor. İnternet üzerinden ve banka aracılığı ile yapılır. Peki, sürücü belgesi ve işe giriş sağlık raporu ödemesi nasıl yapılır?
Sağlık raporu çeşitli nedenlerle ve aşamalarda isteniyor. En sık karşılaşılan ise sürücü belgesi ve işe giriş için talep edilen sağlık raporlarıdır. Ehliyet alacak veya sürücü belgesini yenileyeceklerle, yeni bir işe başlayacaklar 2025 güncel sağlık raporu ücretlerini ve ödeme şeklini araştırıyor. İşte, sağlık raporu ödemesine dair merak edilenler...