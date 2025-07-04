Sağlık Raporu ücret ödeme yöntemleri: Ehliyet ve işe giriş için sağlık raporu parası nasıl ödenir? Sağlık raporu ücretleri

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

Özel ve devlet hastaneleri, aile hekimliklerinden iş için sağlık raporu alınır. Rapor için hastaneden randevu alınması ya da aile hekimliklerine başvuruda bulunulması yeterli olur. İş yeri tarafından istenen tüm işlemler tamamlandıktan sonra rapor oluşturulur.



İşe giriş için raporda olması gerekenler iş yerleri arasında farklılık gösterir ancak genel itibarıyla şunlar olmalı:



Akciğer Grafisi

Odiometri (İşitme testleri)

Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

Tetanoz Aşı Uygulaması

Tam Kan Sayımı (Hemogram)

Açlık Kan Şekeri (AKS)

EKG

Göz Muayenesi