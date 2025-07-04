Sağlık Raporu ücret ödeme yöntemleri: Ehliyet ve işe giriş için sağlık raporu parası nasıl ödenir? Sağlık raporu ücretleri

Sağlık raporu güncel ücret listesi belli oldu. Sporcu, sürücü, tıbbi değerlendirme, iş sağlığı, hac/umre, yivsiz av tüfeği ve sağlık kurulu niteliğindeki özel amaçlı raporların ücretleri Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Rapor ücretleri ise iki farklı yöntemle ödenebiliyor. İnternet üzerinden ve banka aracılığı ile yapılır. Peki, sürücü belgesi ve işe giriş sağlık raporu ödemesi nasıl yapılır?

Sağlık Raporu ücret ödeme yöntemleri: Ehliyet ve işe giriş için sağlık raporu parası nasıl ödenir? Sağlık raporu ücretleri - 1

Sağlık raporu çeşitli nedenlerle ve aşamalarda isteniyor. En sık karşılaşılan ise sürücü belgesi ve işe giriş için talep edilen sağlık raporlarıdır. Ehliyet alacak veya sürücü belgesini yenileyeceklerle, yeni bir işe başlayacaklar 2025 güncel sağlık raporu ücretlerini ve ödeme şeklini araştırıyor. İşte, sağlık raporu ödemesine dair merak edilenler...

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Raporu ücret ödeme yöntemleri: Ehliyet ve işe giriş için sağlık raporu parası nasıl ödenir? Sağlık raporu ücretleri - 2

SAĞLIK RAPORU ÜCRETİ GÜNCEL 2025

Tek Hekim Sağlık Raporu - 300 TL

Tek hekim Sağlık Raporu (Aile hekimliği) - 250 TL

Sağlık Kurulu Raporu - 1250 TL

Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu - 1500 TL

Sürücü Raporları Tek Branş - 300 TL

Sürücü Raporları iki Branş - 450 TL

Sürücü Raporları Sağlık Kurulu - 750 TL

Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) sınıf I - 5250 TL

Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf II - 3750 TL

Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı raporu ( Sivil Vatandaş) - 3750 TL

Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi - 300 TL

İstirahat raporları, ilaç raporları ve askerlik raporları ücrete tabi olmayacak.

Sağlık Raporu ücret ödeme yöntemleri: Ehliyet ve işe giriş için sağlık raporu parası nasıl ödenir? Sağlık raporu ücretleri - 3

SAĞLIK RAPORU ÜCRET ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Özel amaçlı sağlık raporu alırken temel 3 aşamadan geçiliyor:

1. Adım

- İlk olarak, sbos.saglik.gov.tr adresinden işlem kodu alınabilir.

Ya da direkt Aile Hekimliklerine başvuruda bulunulabilir. Muayene ardından aile hekimleri e-Rapor oluşturur ve işlem kodu da SMS ile iletilir.

- SMS ile başvuruda ise; aralarında boşluk olmadan T.C. kimlik numarası ve rapor türünü yazıp 2023'e mesaj göndererek kod alınabilir.

Rapor adı / SMS rapor kısa aldı

Sporcu / sporcu
Sürücü / sürücü
Genel Tıbbi Değerlendirme / genel
İş Sağlığı ve Güvenliği / iş
Hac/Umre için Parmak İzi / hac
Yivsiz Av Tüfeği / yivsiz
Akli Meleke / aklimeleke

2. Adım

Elde edilen işlem kodu ile muayene öncesinde veya sonrasında 2 farklı yöntemle ödeme yapılabilir.

- İnternet sitesi sbos.saglik.gov.tr adresinden işlem koduyla ödeme yapılabilir.

- Bankadan; Havale/EFT/FAST yoluyla açıklama alanına aralarında boşlukla T.C. kimlik numarası ve işlem kodu yazıp ödeme yapılır. (Halkbank ve Vakıfbank)

HALK BANKASI
Hesap Adı: T.C. Sağlık Bakanlığı
IBAN: TR500001200945200027000001

VAKIFBANK
Hesap adı: T.C. Sağlık Bakanlığı
IBAN: TR500001500158007356781973

3. Adım

Muayene sonrasında oluşturulan raporlara e-Nabız ve E-Devlet üzerinden ulaşılabilir.

Sağlık Raporu ücret ödeme yöntemleri: Ehliyet ve işe giriş için sağlık raporu parası nasıl ödenir? Sağlık raporu ücretleri - 4

SÜRÜCÜ BELGESİ İÇİN SAĞLIK RAPORU

Yeni ehliyet alacak veya ehliyetini yenileyecekler sağlık raporu alabilmek için ilk olarak E-DEVLET üzerinden başvuru yapmak zorundadır. E-devlete giriş yaptıktan sonra arama bölümüne " KİŞİSEL SAĞLIK BİLGİ FORMU " yazıp, YENİ BAŞVURU dedikten sonra gelen formu doldurup onaylamalıdır.

Başvuru sonrasında da sağlık raporları E-RAPOR olarak düzenlenir. Aile hekimleri E-Devlet üzerinden başvuru yapılmamışsa rapor düzenleyemez. Aynı şekilde E-Rapor olarak düzenlenmemiş raporlar da Nüfus müdürlüklerince işleme alınmaz.

Sağlık Raporu ücret ödeme yöntemleri: Ehliyet ve işe giriş için sağlık raporu parası nasıl ödenir? Sağlık raporu ücretleri - 5

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

Özel ve devlet hastaneleri, aile hekimliklerinden iş için sağlık raporu alınır. Rapor için hastaneden randevu alınması ya da aile hekimliklerine başvuruda bulunulması yeterli olur. İş yeri tarafından istenen tüm işlemler tamamlandıktan sonra rapor oluşturulur.

İşe giriş için raporda olması gerekenler iş yerleri arasında farklılık gösterir ancak genel itibarıyla şunlar olmalı:

Akciğer Grafisi
Odiometri (İşitme testleri)
Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
Tetanoz Aşı Uygulaması
Tam Kan Sayımı (Hemogram)
Açlık Kan Şekeri (AKS)
EKG
Göz Muayenesi

DAHA FAZLA GÖSTER