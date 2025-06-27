Sağlık raporu ücretleri 2025 güncel: Özel amaçlı sağlık raporu nasıl ve nereden alınır? Sağlık raporu veren yerler

Sağlık kurum ve kuruluşlarından özel amaçlı sağlık raporu için ücret ödemesi talep edilecek. Sağlık Bakanlığı ise; sporcu, sürücü, genel tıbbi değerlendirme, hac/umre için parmak izi, iş sağlığı ve güvenliği, yizsiz av tüfeği gibi isteğe bağlı raporları aile hekimliklerinden ücret karşılığı talep etmek mümkün. Peki, sağlık raporu ücreti ne kadar, hangi raporlar ücretli?

Sağlık raporu ücretleri 2025 güncel: Özel amaçlı sağlık raporu nasıl ve nereden alınır? Sağlık raporu veren yerler - 1

Farklı gerekçelerle özel amaçlı sağlık raporuna ihtiyaç duyanlar, söz konusu raporlar için ödeme yapmak durumunda. Rapor ücreti ödeme işlemi ise üç aşamadan oluşuyor. Aile hekimliklerinden, internet adresinden veya SMS ile işlem kondu alan ilgililer ödeme işlemine geçebiliyor. Oluşturulan sağlık raporları ise e-Nabız ve e-Devlet üzerinden görüntüleniyor. İşte, sağlık raporu hakkında detaylar...

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Sağlık raporu ücretleri 2025 güncel: Özel amaçlı sağlık raporu nasıl ve nereden alınır? Sağlık raporu veren yerler - 2

SAĞLIK RAPORU ÜCRETİ NASIL,NEREYE ÖDENİR?

Sağlık raporları üç farklı yöntemle oluşturulabilir:

1. Adım

sbos.saglik.gov.tr adresinden işlem kodu alınabilir.

Ya da direkt olarak Aile Hekimliklerine başvuruda bulunulabilir. Muayene ardından aile hekimleri e-Rapor oluşturur ve işlem kodu da SMS ile iletilir.

SMS ile başvuru için; aralarında boşluk olmadan T.C. kimlik numarası ve rapor türünü yazıp 2023'e mesaj göndererek kod alınabilir.

Rapor adı / SMS rapor kısa aldı

Sporcu / sporcu
Sürücü / sürücü
Genel Tıbbi Değerlendirme / genel
İş Sağlığı ve Güvenliği / iş
Hac/Umre için Parmak İzi / hac
Yivsiz Av Tüfeği / yivsiz
Akli Meleke / aklimeleke

Sağlık raporu ücretleri 2025 güncel: Özel amaçlı sağlık raporu nasıl ve nereden alınır? Sağlık raporu veren yerler - 3

2. Adım

Alınan işlem kodu ile muayene öncesinde veya sonrasında 2 farklı yöntemle ödeme yapılabilir.

İnternet sitesi sbos.saglik.gov.tr adresinden işlem kodu aracılığıyla ödeme yapılabilir.

Bankadan; Havale/EFT/FAST yoluyla açıklama alanına aralarında boşlukla T.C. kimlik numarası ve işlem kodu yazıp ödeme yapılır. (Halkbank ve Vakıfbank)

HALK BANKASI
Hesap Adı: T.C. Sağlık Bakanlığı
IBAN: TR500001200945200027000001

VAKIFBANK
Hesap adı: T.C. Sağlık Bakanlığı
IBAN: TR500001500158007356781973

3. Adım

Muayene ardından oluşturulan raporlara e-Nabız ve E-Devlet üzerinden ulaşılabilir.

Sağlık raporu ücretleri 2025 güncel: Özel amaçlı sağlık raporu nasıl ve nereden alınır? Sağlık raporu veren yerler - 4

SAĞLIK RAPORU ÜCRETİ 2025

Tek Hekim Sağlık Raporu - 300

Tek hekim Sağlık Raporu (Aile hekimliği) - 250

Sağlık Kurulu Raporu - 1250

Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu - 1500

Sürücü Raporları Tek Branş - 300

Sürücü Raporları iki Branş - 450

Sürücü Raporları Sağlık Kurulu - 750

Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf I - 5250

Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf II - 3750

Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı raporu ( Sivil Vatandaş) - 3750

Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi - 300

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