Sağlık raporu ücretleri 2025 güncel: Özel amaçlı sağlık raporu nasıl ve nereden alınır? Sağlık raporu veren yerler

SAĞLIK RAPORU ÜCRETİ NASIL,NEREYE ÖDENİR?

Sağlık raporları üç farklı yöntemle oluşturulabilir:



1. Adım



sbos.saglik.gov.tr adresinden işlem kodu alınabilir.



Ya da direkt olarak Aile Hekimliklerine başvuruda bulunulabilir. Muayene ardından aile hekimleri e-Rapor oluşturur ve işlem kodu da SMS ile iletilir.



SMS ile başvuru için; aralarında boşluk olmadan T.C. kimlik numarası ve rapor türünü yazıp 2023'e mesaj göndererek kod alınabilir.



Rapor adı / SMS rapor kısa aldı



Sporcu / sporcu

Sürücü / sürücü

Genel Tıbbi Değerlendirme / genel

İş Sağlığı ve Güvenliği / iş

Hac/Umre için Parmak İzi / hac

Yivsiz Av Tüfeği / yivsiz

Akli Meleke / aklimeleke