Sağlık raporu ücretleri 2025 güncel: Özel amaçlı sağlık raporu nasıl ve nereden alınır? Sağlık raporu veren yerler
Sağlık kurum ve kuruluşlarından özel amaçlı sağlık raporu için ücret ödemesi talep edilecek. Sağlık Bakanlığı ise; sporcu, sürücü, genel tıbbi değerlendirme, hac/umre için parmak izi, iş sağlığı ve güvenliği, yizsiz av tüfeği gibi isteğe bağlı raporları aile hekimliklerinden ücret karşılığı talep etmek mümkün. Peki, sağlık raporu ücreti ne kadar, hangi raporlar ücretli?
Farklı gerekçelerle özel amaçlı sağlık raporuna ihtiyaç duyanlar, söz konusu raporlar için ödeme yapmak durumunda. Rapor ücreti ödeme işlemi ise üç aşamadan oluşuyor. Aile hekimliklerinden, internet adresinden veya SMS ile işlem kondu alan ilgililer ödeme işlemine geçebiliyor. Oluşturulan sağlık raporları ise e-Nabız ve e-Devlet üzerinden görüntüleniyor. İşte, sağlık raporu hakkında detaylar...