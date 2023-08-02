Sağlıkçılara bıçakla saldıran saldırganlar sabıkalı çıktı

Diyarbakır'da otomobille 112 personelinin bulunduğu ambulansın önünü kesip sağlıkçılardan birini bıçakla, 3’ünü ise dövüp yaralayan 3 şüpheliden 2'sinin "Hırsızlık" ve "Kasten yaralama" suçlarından kayıtları olduğu tespit edildi.

Sağlıkçılara bıçakla saldıran saldırganlar sabıkalı çıktı - 1

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde vaka almaya giden sağlık ekibinin önü bir minibüs tarafından kesildi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta bırakan sağlık çalışanları Z.E., Ş.Ö. ve kadın personel E.D. ile stajyer öğrenci V.T., istasyona dönmek üzere yola çıktı.

Diyarbakır’da yol verme tartışması: 4 sağlıkçı bıçaklandı

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Sağlıkçılara bıçakla saldıran saldırganlar sabıkalı çıktı - 2

Yolda ambulans, kendilerine yol vermediği gerekçesiyle bir otomobildeki grup tarafından taciz edildi. Otomobille ambulansın önünü kesen bu kişiler, sağlık çalışanlarını araçtan indirdikten sonra bıçakla saldırdı.

Saldırıda sağlık çalışanı Z.E. başına darbe aldı, burnu kırıldı. Ş.Ö.'nün ise kolunda bıçakla kesik oluştu. E.D. ile V.T. de dayak yedi.

Sağlıkçılara bıçakla saldıran saldırganlar sabıkalı çıktı - 3

Saldırı sonrası olay yerine gelen başka ambulansın çalışanları tarafından kurtarılan yaralı sağlıkçılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ş.Ö.'nün koluna 30, Z.E.'nin bıçağın sapıyla yaralanan başına ise 20 dikiş atıldı.

Sağlık çalışanları, saldırıyla ilgili şikayetçi oldu.

Sağlıkçılara bıçakla saldıran saldırganlar sabıkalı çıktı - 4

POLİS, OLAYDAN 1 SAAT SONRA 3 ŞÜPHELİYİ YAKALADI

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yaralanan 4 sağlıkçıyı ziyaret etti. Olayın ardından bölgede araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı.

Yol güzergahındaki görüntüleri izleyen ekipler önce otomobili daha sonra içindeki şüphelileri belirledi. Şüpheliler D.A. (32), B.A. (27) ve M.Ş.K. (23) yakalanıp, gözaltına alındı.

Sağlıkçılara bıçakla saldıran saldırganlar sabıkalı çıktı - 5

AMBULANSIN KENDİLERİNİ TEHLİKEYE ATTIĞINI ÖNE SÜRDÜLER

Sağlık çalışanları tarafından da teşhis edilen şüphelilerden D.A., B.A., ve M.Ş.K., ilk ifadelerinde aynı cümleleri kullanarak, trafikte ilerlerken ambulansın kullandıkları otomobili tehlikeye soktuğunu ve olayın bu nedenle yaşandığını söyledi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, D.A.'nın 'Kasten yaralama' ve 'Hırsızlık'tan, B.A’nın ise 'Hırsızlık'tan kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

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