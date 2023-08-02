Sağlıkçılara bıçakla saldıran saldırganlar sabıkalı çıktı

AMBULANSIN KENDİLERİNİ TEHLİKEYE ATTIĞINI ÖNE SÜRDÜLER

Sağlık çalışanları tarafından da teşhis edilen şüphelilerden D.A., B.A., ve M.Ş.K., ilk ifadelerinde aynı cümleleri kullanarak, trafikte ilerlerken ambulansın kullandıkları otomobili tehlikeye soktuğunu ve olayın bu nedenle yaşandığını söyledi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, D.A.'nın 'Kasten yaralama' ve 'Hırsızlık'tan, B.A’nın ise 'Hırsızlık'tan kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.