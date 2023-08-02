Sağlıkçılara bıçakla saldıran saldırganlar sabıkalı çıktı
Diyarbakır'da otomobille 112 personelinin bulunduğu ambulansın önünü kesip sağlıkçılardan birini bıçakla, 3’ünü ise dövüp yaralayan 3 şüpheliden 2'sinin "Hırsızlık" ve "Kasten yaralama" suçlarından kayıtları olduğu tespit edildi.
Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde vaka almaya giden sağlık ekibinin önü bir minibüs tarafından kesildi.
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta bırakan sağlık çalışanları Z.E., Ş.Ö. ve kadın personel E.D. ile stajyer öğrenci V.T., istasyona dönmek üzere yola çıktı.