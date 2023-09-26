Sağlıkta Lisans Tamamlama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2023 Sağlıkta Lisans Tamamlama yerleştirme başvuruları tamamlandı. Başvuru süreci ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Sağlıkta Lisans Tamamlama sonuçları YÖK tarafından ilan ediliyor. Peki, Sağlıkta Lisans Tamamlama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2023-2024 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Tercih sürecini geride bırakan adaylar, sonuç heyecanı yaşıyor.