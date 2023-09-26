Sağlıkta Lisans Tamamlama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemleri, adayların sağlık önlisans mezuniyet not ortalamalarının 2 katı alınarak hesaplanan yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralamaya tabi tutularak merkezi sistemle yapılmaktadır.



Başvuru ve tercihlerin yapılması aşamasında, adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak önlisans mezuniyet tarihi, mezuniyet alanı ve mezuniyet not ortalamaları YÖKSİS Veri Tabanından otomatik olarak çekilmektedir. Bilgilerinde hata olanların başvuru ve tercih süresi içerisinde mezun oldukları yükseköğretim kurumuna başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.





