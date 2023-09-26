Sağlıkta Lisans Tamamlama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 Sağlıkta Lisans Tamamlama yerleştirme başvuruları tamamlandı. Başvuru süreci ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Sağlıkta Lisans Tamamlama sonuçları YÖK tarafından ilan ediliyor. Peki, Sağlıkta Lisans Tamamlama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sağlıkta Lisans Tamamlama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

2023-2024 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri  geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Tercih sürecini geride bırakan adaylar, sonuç heyecanı yaşıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlıkta Lisans Tamamlama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

SAĞLIKTA LİSANS TAMAMLAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlıkta Lisans Tamamlama sonuçları için YÖK'ten bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz Sağlıkta Lisans Tamamlama sonuçları eylül ayının son günlerinde ilan edilmişti.

Adaylar, sonuçları e-Devlet'e bağlı "Lisans Tamamlama Başvuru Tercih Sistemi" üzerinden görüntüleyebilecek.

Sağlıkta Lisans Tamamlama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemleri, adayların sağlık önlisans mezuniyet not ortalamalarının 2 katı alınarak hesaplanan yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralamaya tabi tutularak merkezi sistemle yapılmaktadır.

Başvuru ve tercihlerin yapılması aşamasında, adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak önlisans mezuniyet tarihi, mezuniyet alanı ve mezuniyet not ortalamaları YÖKSİS Veri Tabanından otomatik olarak çekilmektedir. Bilgilerinde hata olanların başvuru ve tercih süresi içerisinde mezun oldukları yükseköğretim kurumuna başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.


Sağlıkta Lisans Tamamlama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında önlisans mezuniyet not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılıkları kullanılmaktadır. 4’lük sistemden mezun olan adayların not ortalamaları YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılarak 100’lük sisteme dönüştürülmektedir.

Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması durumunda yaşı küçük olan adaya öncelik verilmektedir.

Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında 2022 yılında programa yerleşen adayların yerleştirme puanları % 50 oranında düşürülür; bu kapsamda yerleşip mezun olan adaylar ise yeniden başvuru yapamazlar.

DAHA FAZLA GÖSTER