Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki villası için yıkım kararı
Oyuncu Şahan Gökbakar'ın 2018 yılında Marmaris Delikyol Koyu'nda satın aldığı villasının kaçak olduğu tespit edildi. Villanın yapı kayıt belgesi iptal edilirken yıkımı için karar çıktı ve Marmaris Belediyesi'ne kararın uygulanması için yazı gönderildi. Gökbakar, villayı satın aldığında 'Özel Mülktür Girilmez' tabelasını asmış; sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bırakmıştı.
Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, yaptığı incelemelerde komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar 2018 yılında Marmaris'te satın aldığı villasının kaçak olduğunu tespit etti.