Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki villası için yıkım kararı

NE OLMUŞTU?

Gökbakar, Marmaris'e 67 kilometre uzaklıkta olan mahallede 10 milyon liraya satın aldığı dubleks villanın önündeki sahile izinsiz olarak iskele yaptırıp, 'Özel Mülktür Girilmez' tabelasını astı; sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktı.

Gökbakar'ın tabelayı astığı anlar, koydaki teknelerden görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı, basında da haber olarak yer aldı. Paylaşım ve haberlerin ardından Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, alan ile ilgili inceleme başlattı.