Sahibi merak ediliyordu: "Herkesten nefret ediyorum" evi satışa çıktı
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bir dağın tepesinde tek başına duran ev, satışa çıktı. Otoyoldan geçenlerin "Herkesten nefret ediyorum evi" adını taktığı evin sakinlerinden Yağmur Şirin, "Bu ev bana çok fazla huzur getirdi ama artık evi yeni bir aileye teslim etme vaktinin geldiğini biliyorum." dedi.
Yalova'da İstanbul-İzmir Otoyolu'nun yakınında bulunan ormanlık alanda yer alan ve kısa sürede sosyal medyada ünlenen dağın zirvesindeki ev, yeni sahibini bekliyor.