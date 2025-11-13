Sahibi ölen araba 8 yıldır aynı noktada... Her yanını sarmaşıklar sardı
13.11.2025 15:09
AA
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 8 yıldır yerinden hareket ettirilmeyen otomobil sarmaşıklarla kaplandı.
Ticari taksi şoförlüğü yapan Mehmet S. 8 yıl önce vefat etti.
Otomobil, sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından 2017'de Avni Anıl Sokak'taki bir binanın bahçesinin yanına park edildi.
O günden bu yana yerinden oynatılmayan otomobil, zaman içerisinde adeta bahçeden taşan sarmaşıklarla kaplandı.
Çevredeki kedilere de yuva olan otomobilin bulunduğu alan aracın kaldırılmaması nedeniyle asfaltlanamıyor. Bölge sakinleri kötü görüntü ve tehlike oluşturabileceğini değerlendirdikleri otomobilin kaldırılmasını talep ediyor.
Üçkuyular Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Artun, AA muhabirine "Yaklaşık 3 yıldır burada yaşıyorum. Otomobilin üzerindeki sarmaşıklar daha kısaydı. Lastikleri de biraz şişikti ama son hali bu. Kaderini bekliyor." dedi.