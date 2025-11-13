Sahibi ölen araba 8 yıldır aynı noktada... Her yanını sarmaşıklar sardı

13.11.2025 15:09

AA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 8 yıldır yerinden hareket ettirilmeyen otomobil sarmaşıklarla kaplandı.

Sahibi ölen araba 8 yıldır aynı noktada... Her yanını sarmaşıklar sardı
Anadolu Ajansı

Ticari taksi şoförlüğü yapan Mehmet S. 8 yıl önce vefat etti.

 

Otomobil, sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından 2017'de Avni Anıl Sokak'taki bir binanın bahçesinin yanına park edildi.

Sahibi ölen araba 8 yıldır aynı noktada... Her yanını sarmaşıklar sardı 1
Anadolu Ajansı

O günden bu yana yerinden oynatılmayan otomobil, zaman içerisinde adeta bahçeden taşan sarmaşıklarla kaplandı.

Sahibi ölen araba 8 yıldır aynı noktada... Her yanını sarmaşıklar sardı 2
Anadolu Ajansı

Çevredeki kedilere de yuva olan otomobilin bulunduğu alan aracın kaldırılmaması nedeniyle asfaltlanamıyor. Bölge sakinleri kötü görüntü ve tehlike oluşturabileceğini değerlendirdikleri otomobilin kaldırılmasını talep ediyor.

Sahibi ölen araba 8 yıldır aynı noktada... Her yanını sarmaşıklar sardı 3
Anadolu Ajansı

Üçkuyular Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Artun, AA muhabirine "Yaklaşık 3 yıldır burada yaşıyorum. Otomobilin üzerindeki sarmaşıklar daha kısaydı. Lastikleri de biraz şişikti ama son hali bu. Kaderini bekliyor." dedi.