Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme açıklarında 136 göçmeni kurtardı
Göçmenler, botlarına ait motora, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince el konulduğunu ileri sürdü
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Anadolu Ajansı 02.03.2020 - 04:34
İzmir'in Çeşme ilçesinden denize açıldıktan sonra mahsur kalan aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 136 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarıldı.
Ege Denizi'nde botlarının sürüklenmeye başladığını bildiren göçmenler, Çeşme'de bekleyen yakınlarına telefonla ulaşarak yardım istedi.
Yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye kurtarma operasyonu düzenledi.
Ekipler çoğunluğu Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmeni, kıyıya çıkardı.
Göçmenler, botlarının motoruna, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince el konulduğunu ileri sürdü
Bir göçmen, "Yunanlar botumuzun motorunu söktüler, yedek benzinimizi de aldılar. Bizi denize bıraktılar. 5 saat denizin ortasında kaldık. Bizden Türkiye'ye geri dönmemizi istediler" ifadelerini kullandı.
Ekiplerin, aralarında Suriyeli düzensiz göçmenlerin de bulunduğu iki bottaki 111 kişiyi daha kurtararak Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdiği öğrenildi.
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