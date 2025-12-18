Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı 2025: 350 uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
18.12.2025 09:29
NTV - Haber Merkezi
Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev alacak 350 uzman erbaş alımı için başvuruların başlayacağı tarih merak ediliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev almak isteyen adaylar için başvuru tarihleri ve şartlar belli oldu. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı 350 uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
2025 Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvurularının ne zaman ve nasıl yapılacağı, 350 personel alımı için başvuruda bulunacak olan adayların gündeminde yer alıyor. Bünyesine askeri personel alacak olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, yayımladığı uzman erbaş alımı başvuru kılavuzuyla ayrıntıları duyurdu. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
350 UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular, 19-29 Aralık 2025 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.
Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. Türk vatandaşı ve erkek olmak.
2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
3. 2025 yılının Ocak ayının ilk günü itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).
4. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak.
5. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (19 Aralık 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).
6. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.
7. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.
8. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “Uzman Erbaş Olur” (Komando sağlık yeteneklerini karşılayan) kararlı sağlık raporu almak.
9. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.
10. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.
11. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’ndaki (Aralık 2025) diğer şartları taşıyor olmak.