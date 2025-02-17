Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? Başvuru şartları ve son başvuru tarihleri

Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımı başvuru süreci e-Devlet üzerinden devam ediyor. Şahsen ve posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz olurken Topçu, Motorcu, Telsizci ve diğer branşlarda toplam 400 askeri personel istihdam edilecek. Başvuru yapan adayların gerekli özel ve genel şartları sağlaması gerekirken gözler son başvuru tarihine çevrildi. Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet değerlendirme testi ve mülakat gibi aşamalara katılacak. Peki Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman sona erecek? İşte, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurularına ilişkin detaylar…

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? Başvuru şartları ve son başvuru tarihleri - 1

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde istihdam edilecek personel alımı başvurularında adayların en az lise mezunu olmaları gerekmektedir. 27 yaşını bitirmeyen adaylar, açılan kadrolara başvuru yapabilecek. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir sebeple çıkarılan adaylar, başvuru yapamayacak. Topçu, serdümen, şoför, motorcu, telsizci, kurbağa adam, ikmal gibi branşlara başvuru süreci devam ediyor. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra sınava katılacak adaylar sg.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Peki Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, başvuru sürecine ilişkin bilgiler…

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Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? Başvuru şartları ve son başvuru tarihleri - 2

BAŞVURU İÇİN SON 3 GÜN

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 400 uzman erbaş alımı başvuru süreci 10 Şubat’ta başladı. Başvuru sürecinde 1 hafta geride kalırken, uzman erbaş alımından yararlanmak isteyen adaylar 20 Şubat tarihine kadar müracaat edebilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? Başvuru şartları ve son başvuru tarihleri - 3

E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK

Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımı başvuru süreci e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Şahsen veya posta yoluyla yapılan müracaatlar geçersiz sayılacak. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava katılacak adaylar belli olacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? Başvuru şartları ve son başvuru tarihleri - 4

SONUÇLAR 17 MART’TA İLAN EDİLECEK

Başvuru sonuçları, sınav tarihleri, sınav yeri adresi ve adayların bu sınavlara gelirken

yanlarında getirecekleri belgeler www.sg.gov.tr internet adresinden 17 Mart 2025 tarihinden

sonra ilan edilecektir. Sınavlara giremeyen adaylar için yedek gün planlaması yapılmayacaktır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? Başvuru şartları ve son başvuru tarihleri - 5

ADAYLAR 5 ETAPTAN GEÇECEK

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar belirlendikten sonra genel kültür- meslek bilgisi yazılı sınavı, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme test, uygulamalı mesleki bilgi sınavı ve mülakat sınavlarına katılacak. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? Başvuru şartları ve son başvuru tarihleri - 6

HANGİ BRANŞLARA ALIM YAPILACAK?

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımında topçu, serdümen, şoför, motorcu, telsizci, kurbağa adam, ikmal kadrolarına alım yapacak. 

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