Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? Başvuru şartları ve son başvuru tarihleri

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde istihdam edilecek personel alımı başvurularında adayların en az lise mezunu olmaları gerekmektedir. 27 yaşını bitirmeyen adaylar, açılan kadrolara başvuru yapabilecek. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir sebeple çıkarılan adaylar, başvuru yapamayacak. Topçu, serdümen, şoför, motorcu, telsizci, kurbağa adam, ikmal gibi branşlara başvuru süreci devam ediyor. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra sınava katılacak adaylar sg.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Peki Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, başvuru sürecine ilişkin bilgiler…