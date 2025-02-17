Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? Başvuru şartları ve son başvuru tarihleri
Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımı başvuru süreci e-Devlet üzerinden devam ediyor. Şahsen ve posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz olurken Topçu, Motorcu, Telsizci ve diğer branşlarda toplam 400 askeri personel istihdam edilecek. Başvuru yapan adayların gerekli özel ve genel şartları sağlaması gerekirken gözler son başvuru tarihine çevrildi. Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet değerlendirme testi ve mülakat gibi aşamalara katılacak. Peki Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman sona erecek? İşte, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurularına ilişkin detaylar…
Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde istihdam edilecek personel alımı başvurularında adayların en az lise mezunu olmaları gerekmektedir. 27 yaşını bitirmeyen adaylar, açılan kadrolara başvuru yapabilecek. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir sebeple çıkarılan adaylar, başvuru yapamayacak. Topçu, serdümen, şoför, motorcu, telsizci, kurbağa adam, ikmal gibi branşlara başvuru süreci devam ediyor. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra sınava katılacak adaylar sg.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Peki Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, başvuru sürecine ilişkin bilgiler…