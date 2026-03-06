Sahil yolunda feci kaza. Otomobil durağa daldı
06.03.2026 10:36
İHA
İstanbul Kartal sahilinde feci bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, durağa daldı. Kazada iki kişi yaralandı.
İstanbul Kartal'da kontrolden çıkan otomobil durağa daldı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Kartal Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen 34 Z 0918 plakalı araç, 24 ABH 050 plakalı hafriyat kamyonuna yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, yol kenarında bulunan otobüs durağına daldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan iki yolcu hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, durakta yolcu bulunmaması ise muhtemel bir facianın önüne geçti.
Durağa dalan otomobilde büyük maddi hasar oluştu. Araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.