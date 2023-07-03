Sahil yolunu savaş alanına çeviren kaza (Taklalar atan cipten sağ çıktı)

Olayla ilgili konuşan Abdullah Mintaş, şunları söyledi:

“Kazanın olduğu saat 05.30 sıralarındaydı. İş yerini açtık. Tam içeriye girerken büyük bir gürültüyle birlikte sesler gelmeye başladı. Dışarı çıktığımda bir aracın bütün bariyerleri kırarak fırlayıp yere düştüğünü gördüm. Tam kafeteryanın ön tarafında reklam panosuna en son vurup yola fırlarken gördük. Ondan sonra hemen koştuk, aracın içindeki sürücüyü çıkardık. Bütün hava yastıkları, arabanın ön ve arka tarafları komple parçalanmıştı. Araç yavaş yavaş yanmaya başladı. Hemen koştuk, içerden yangın tüpleri ile aracı söndürdük. 155’i ve itfaiyeyi aradık onlar geldi. Sonra biz bıraktık. Ama çok kötü bir kazaydı. Bütün parçaları her tarafa saçılmıştı. Tabi şoförde pek fazla bir şey yoktu. Yani ucuz atlatılan bir kaza oldu. O kadar ağır bir kazada parçalanmanın, hasarlı bir kazanın içinden sağ çıkmak da gerçekten inanılmazdı.”