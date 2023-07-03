Sahil yolunu savaş alanına çeviren kaza (Taklalar atan cipten sağ çıktı)
İstanbul Sarıyer’de virajı alamayan cip sürücüsü bariyerlere çarparak takla attı. Havada defalarca dönen araç, boğaz sularına uçmaktan levhaya çarparak kurtuldu. Sürücüsünün burnunun bile kanamadığı feci kaza kameralara yansırken, olay sonrası sahil yolu savaş alanına döndü.
Rumeli Hisarı sahil yolunda süratli şekilde ilerleyen cip sürücüsü, virajı alamayınca bariyerlere çarparak takla attı.
Kaza dün saat 05.30 sıralarında Sarıyer Rumeli Hisarı sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil yolunda süratli şekilde seyreden 34 CRG 465 plakalı cipin sürücüsü, virajı alamadı.
Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak havalandı.