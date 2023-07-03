Sahil yolunu savaş alanına çeviren kaza (Taklalar atan cipten sağ çıktı)

İstanbul Sarıyer’de virajı alamayan cip sürücüsü bariyerlere çarparak takla attı. Havada defalarca dönen araç, boğaz sularına uçmaktan levhaya çarparak kurtuldu. Sürücüsünün burnunun bile kanamadığı feci kaza kameralara yansırken, olay sonrası sahil yolu savaş alanına döndü.

Sahil yolunu savaş alanına çeviren kaza (Taklalar atan cipten sağ çıktı) - 1

Rumeli Hisarı sahil yolunda süratli şekilde ilerleyen cip sürücüsü, virajı alamayınca bariyerlere çarparak takla attı.

Kaza dün saat 05.30 sıralarında Sarıyer Rumeli Hisarı sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil yolunda süratli şekilde seyreden 34 CRG 465 plakalı cipin sürücüsü, virajı alamadı.

Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak havalandı.

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Sahil yolunu savaş alanına çeviren kaza (Taklalar atan cipten sağ çıktı) - 2

Defalarca takla atan araç, yeşillik alandaki levhaya çarparak boğaza uçmaktan son anda kurtuldu.

Yaklaşık 300 metre sürüklenerek tekrar yola düşen araçta ufak çaplı yangın çıktı.

O esnada kafeteryada çalışan Abdullah Mintaş, yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etti.

Sahil yolunu savaş alanına çeviren kaza (Taklalar atan cipten sağ çıktı) - 3

Sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Yaşanan feci kaza ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Görüntülerde, bariyerlere çarpan cip havalanarak taklalar atıyor.

 Cip ardından levhaya çarparak tekrar yola düşüyor. Ortalık savaş alanına dönüyor.

Sahil yolunu savaş alanına çeviren kaza (Taklalar atan cipten sağ çıktı) - 4

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, sürücünün yara almadığını görmesi üzerine olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Sürücünün aracı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Temizlik ekipleri ise savaş alanına dönen yolu temizledi.

Sahil yolunu savaş alanına çeviren kaza (Taklalar atan cipten sağ çıktı) - 5

Olayla ilgili konuşan Abdullah Mintaş, şunları söyledi:

“Kazanın olduğu saat 05.30 sıralarındaydı. İş yerini açtık. Tam içeriye girerken büyük bir gürültüyle birlikte sesler gelmeye başladı. Dışarı çıktığımda bir aracın bütün bariyerleri kırarak fırlayıp yere düştüğünü gördüm. Tam kafeteryanın ön tarafında reklam panosuna en son vurup yola fırlarken gördük. Ondan sonra hemen koştuk, aracın içindeki sürücüyü çıkardık. Bütün hava yastıkları, arabanın ön ve arka tarafları komple parçalanmıştı. Araç yavaş yavaş yanmaya başladı. Hemen koştuk, içerden yangın tüpleri ile aracı söndürdük. 155’i ve itfaiyeyi aradık onlar geldi. Sonra biz bıraktık. Ama çok kötü bir kazaydı. Bütün parçaları her tarafa saçılmıştı. Tabi şoförde pek fazla bir şey yoktu. Yani ucuz atlatılan bir kaza oldu. O kadar ağır bir kazada parçalanmanın, hasarlı bir kazanın içinden sağ çıkmak da gerçekten inanılmazdı.”

Sahil yolunu savaş alanına çeviren kaza (Taklalar atan cipten sağ çıktı) - 6
Sahil yolunu savaş alanına çeviren kaza (Taklalar atan cipten sağ çıktı) - 7
Sahil yolunu savaş alanına çeviren kaza (Taklalar atan cipten sağ çıktı) - 8
Sahil yolunu savaş alanına çeviren kaza (Taklalar atan cipten sağ çıktı) - 9
Sahil yolunu savaş alanına çeviren kaza (Taklalar atan cipten sağ çıktı) - 10
Sahil yolunu savaş alanına çeviren kaza (Taklalar atan cipten sağ çıktı) - 11
Sahil yolunu savaş alanına çeviren kaza (Taklalar atan cipten sağ çıktı) - 12
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