Sahildeki hafriyat tepecikleri denize sürüklendi: "100 metre ileri gitti"
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde süren tünel çalışmalarından çıkarılıp sahile dökülen hafriyatın denize karışmasına tepki gösterildi. Tünel çalışmasını yapan firma konuyla ilgili açıklama yapmazken Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından bölgedeki hafriyatın farklı bir depolama alanına taşınması, bölgenin temizlenmesi için hazırlık çalışmalarına başlandığı belirtildi.
Kilimli ilçesinde 2 yıldan uzun süredir devam eden Zonguldak Filyos yolu tünel çalışmalarında, kazılan dağdan çıkarılan hafriyat, gerekli izinler alınarak Kilimli ilçesi sahil güzergahına döküldü.