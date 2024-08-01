Sahildeki hafriyat tepecikleri denize sürüklendi: "100 metre ileri gitti"

"BÜYÜK KAYA BLOKLARLA TAHKİMAT YAPILMALIYDI"

Limana, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yapılan yatırımlarla, soğuk hava deposu, mezat alanı, ağ bakım odası ve lokal binası kurulduğunu ayrıca Kilimli Belediyesi ile ortak yatırımların devam ettiğini söyleyen Aksu, "Bir taraftan yatırım yapıyoruz. Kullanabilelim, iç piyasaya hakim olalım, diye bir taraftan da tutulan balığı getiren gırgırlardan alamayacak pozisyona geliyoruz. Burası için hem mülki amirlere hem de bakanlıklara şikayette bulunduk. Onlar da gelip, incelemelerini yaptılar. Ama herhangi bir sonuç şu anda görmedik. Yol olmasını biz de istiyoruz. Yol olmasın gibi bir derdimiz yok; ama önce deniz tarafını büyük taşlarla, tahkimatlarla, betonlarla onarıp, ondan sonra bu dökümün yapılması lazımdı. Şu anda toprak denize atılıyor. Bunun bir önlemi olmalı. Büyük kaya bloklarla böyle bir tahkimat yapılmalıydı. Şu anda liman içinde plaj diyebileceğimiz kumsallar var." diye konuştu.