Sahiller doldu, maske kullanımı azaldı

Hafta sonunu fırsat bilerek İstanbul'da sahillere akın eden vatandaşlar, piknik yaptı, çocuklar oyun oynadı, Corana virüs kurallarına uyulmadı.

ntv.com.tr - DHA 13.06.2020 - 22:41 | Son Güncelleme : 14.06.2020 - 04:23

Sahiller doldu, maske kullanımı azaldı - 1
Corona virüs salgınının devam etmesine rağmen kısıtlama tedbirlerinin kaldırılmasını ve hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar İstanbul'da sahillere akın etti.
Sahiller doldu, maske kullanımı azaldı - 2
Bazı vatandaşlar piknik yaparken bazıları ise sahilde yürüyüş yaptı.  Çocuklar parklarda oyun oynadılar.
Sahiller doldu, maske kullanımı azaldı - 3
Genel olarak vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı dikkatlerden kaçmadı.
Sahiller doldu, maske kullanımı azaldı - 4
Öte yandan kullanıldıktan sonra bazı maskelerin yerlere atıldığı dikkatlerden kaçmadı.
Sahiller doldu, maske kullanımı azaldı - 5
Sahiller doldu, maske kullanımı azaldı - 6
Sahiller doldu, maske kullanımı azaldı - 7
Sahiller doldu, maske kullanımı azaldı - 8
Sahiller doldu, maske kullanımı azaldı - 9
Sahiller doldu, maske kullanımı azaldı - 10
Sahiller doldu, maske kullanımı azaldı - 11
Sahiller doldu, maske kullanımı azaldı - 12
Sahiller doldu, maske kullanımı azaldı - 13
Sahiller doldu, maske kullanımı azaldı - 14
Sahiller doldu, maske kullanımı azaldı - 15
Sahiller doldu, maske kullanımı azaldı - 16
Sahiller doldu, maske kullanımı azaldı - 17
Sahiller doldu, maske kullanımı azaldı - 18
Sahiller doldu, maske kullanımı azaldı - 19
Sahiller doldu, maske kullanımı azaldı - 20

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