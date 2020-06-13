Sahiller doldu, maske kullanımı azaldı

Hafta sonunu fırsat bilerek İstanbul'da sahillere akın eden vatandaşlar, piknik yaptı, çocuklar oyun oynadı, Corana virüs kurallarına uyulmadı. Corona virüs salgınının devam etmesine rağmen kısıtlama tedbirlerinin kaldırılmasını ve hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar İstanbul'da sahillere akın etti. Bazı vatandaşlar piknik yaparken bazıları ise sahilde yürüyüş yaptı. Çocuklar parklarda oyun oynadılar. Genel olarak vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan kullanıldıktan sonra bazı maskelerin yerlere atıldığı dikkatlerden kaçmadı.