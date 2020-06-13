Sahiller dolu, virüs tedbirlerine uyulmuyor

Hafta sonunu fırsat bilerek İstanbul'da sahillere akın eden vatandaşlar, piknik yaptı, çocuklar oyun oynadı, Corana virüs kurallarına uyulmadı.

ntv.com.tr - DHA 13.06.2020 - 22:41 | Son Güncelleme : 13.06.2020 - 22:52

Sahiller dolu, virüs tedbirlerine uyulmuyor - 1
Corona virüs salgınının devam etmesine rağmen kısıtlama tedbirlerinin kaldırılmasını ve hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar İstanbul'da sahillere akın etti.
Sahiller dolu, virüs tedbirlerine uyulmuyor - 2
Bazı vatandaşlar piknik yaparken bazıları ise sahilde yürüyüş yaptı.  Çocuklar parklarda oyun oynadılar.
Sahiller dolu, virüs tedbirlerine uyulmuyor - 3
Genel olarak vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı dikkatlerden kaçmadı.
Sahiller dolu, virüs tedbirlerine uyulmuyor - 4
Öte yandan kullanıldıktan sonra bazı maskelerin yerlere atıldığı dikkatlerden kaçmadı.
Sahiller dolu, virüs tedbirlerine uyulmuyor - 5
Sahiller dolu, virüs tedbirlerine uyulmuyor - 6
Sahiller dolu, virüs tedbirlerine uyulmuyor - 7
Sahiller dolu, virüs tedbirlerine uyulmuyor - 8
Sahiller dolu, virüs tedbirlerine uyulmuyor - 9
Sahiller dolu, virüs tedbirlerine uyulmuyor - 10
Sahiller dolu, virüs tedbirlerine uyulmuyor - 11
Sahiller dolu, virüs tedbirlerine uyulmuyor - 12
Sahiller dolu, virüs tedbirlerine uyulmuyor - 13
Sahiller dolu, virüs tedbirlerine uyulmuyor - 14

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