Sahillerde kum hırsız alarmı! Bölgeden tonlarca kum çalıyorlar
23.11.2025 10:30
İHA
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki sahiller kum hırsızlarının yeni adresi oldu. Jandarma hırsızlara karşı gece gündüz devriye görevine başladı.
Manavgat'ta sahillere hırsızlar adandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, önceki gün gece vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Mendirek mevkiinde kum hırsızlarına operasyon düzenledi.
Bölgede kum yüklediği belirlenen iş makinelerine ve kamyonlara el konuldu.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Jandarma ekiplerini fark ederek "Dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan kum yüklü kamyonlar yakalandı.
Operasyonda üç kişi gözaltına alınırken iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Soruşturma kapsamında Ulualan mevkiinde kum hırsızlığında kullanıldığı değerlendirilen 5 kamyon ve 3 kepçe otoparka çekildi.
Şüphelilerden Seydi İ. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhbarlar ve talan edilen sahillerin ardından kum hırsızlarına karşı mücadele başlatan Manavgat Merkez Jandarma Karakolu ekipleri; havadan drone, karadan resmi ve sivil devriyelerle kum hırsızlarının peşine düştü.
Görüntülerde kum hırsızlarının sahili nasıl talan ettikleri gözler önüne serildi.
BÖLGEYE FOTOKAPAN KURULACAK
Yetkililerin bölgeye fotokapan kuracağı öğrenildi.
Özellikle çamlık bölgede yerleştirilecek kapanlarla çamlığa giriş çıkışların gece-gündüz denetim altına alınacağını öğrenildi.