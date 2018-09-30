Sahillerde yoğunluk

1 "Turizmin başkenti" Antalya'da, güneşli günler devam ediyor. Hava sıcaklığının 27, nem oranının yüzde 60, deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece ölçüldüğü kentte, bazı turistler ve vatandaşlar plajlarda zaman geçirdi.

2 Tatilciler, Konyaaltı Sahili başta olmak üzere plajlarda güneşlenip, denize girdi.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, Antalya'nın eylül ayı uzun yıllar sıcaklık ortalamasının 31 derece olduğunu, bugün ölçülen 27 derece sıcaklığın ekim ayı ortalaması olduğunu belirtti.

3 Nemden dolayı hissedilen sıcaklığın daha yüksek olduğunu ifade eden Öztürk, "Pazartesi gününden çarşamba gününe kadar bölgemizde yağış görünüyor. Perşembeden sonra ise yağışlar biterek hava sıcaklıkları 30 dereceye kadar yükselecek" dedi.

4 KASIRGA TEĞET GEÇTİ Kıyı Ege ile Marmara'nın batısında etkili olması beklenen Tropik fırtına ‘Zorba’, hareket yönünü değiştirmesiyle Bodrumlular rahat bir nefes aldı. Dün sahillerde önlem alan şezlongları, şemsiyeleri, masa ve sandalyeleri kaldıran esnaf kasırganın bölgeye uğramayacağını duyunca rahat bir nefes aldı.

5 Tatil moduna tekrar geçen Bodrum esnafı önlemlerini aldıklarını sevindirici haberin ardından tekrar eski düzenlerine döndüklerini açıkladı. Yerli ve yabancı turist ise denize girerek güzel havanın tadını çıkardı.

6 Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıktığı ilçede vatandaşlar ise sahillere akın etti. Başta Kumbahçe sahili olmak üzere Bitez, Ortakent, Gümbet ve tüm sahiller vatandaşlarla doldu taştı.

7 Sabah kahvaltısını deniz kenarında yapan vatandaşlar daha sonra denize girerek güzel havanın tadını çıkardı. Tatil için Bodrum'a gelen birçok turist ise Bodrum çarşısını gezerek alış veriş yaptı.

8