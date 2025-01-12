Sahillerde zehirli ve istilacı tehlike: "Karaya çıkarılması yasak" Ölüme bile neden olabilir
Akdeniz'de popülasyonu hızla artan ve içerdiği toksin nedeniyle siyanürden daha tehlikeli olan balon balığı, Antalya kıyılarında yerli türlerin yerini almaya başladı. Amatör balıkçıların kıyıdan oltayla yakaladıktan sonra karaya çıkarılması yasak olmasına rağmen sahillerde bıraktığı balon balığı, çevre kirliliğine neden oldu.
Zehirli ve istilacı balon balıklarının Akdeniz'de popülasyonu son yıllarda hızla arttı. İçerdiği tetrodotoksin adlı siyanürden daha tehlikeli toksin sebebiyle insan sağlığına tehdit olan balon balıkları, ekosistemde hızlı yayılıp balık popülasyonu olumsuz etkiliyor. Zehri siyanürden 1200 kat kuvvetli olması ve güçlü çene yapısıyla denizlerde avcı konumuna gelen balon balığı, yavrulama dönemindeki balıklarla beslenerek rahatça üreyip hızla çoğalabiliyor.