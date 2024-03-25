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Şahinbey Belediyesi hangi partide? Şahinbey Belediye başkanı kimdir? Şahinbey Belediye başkan adayları

Şahinbey Belediyesi hangi partide? Şahinbey Belediye Başkanı kimdir? Şahinbey Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Gaziantep Şahinbey Belediyesini hangi parti kazandı ve Gaziantep Şahinbey Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Gaziantep Şahinbey yerel seçim sonuçları..

Şahinbey Belediyesi hangi partide? Şahinbey Belediye başkanı kimdir? Şahinbey Belediye başkan adayları - 1

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Gaziantep Şahinbey Belediyesini 240.033 alınan oy ve %60.25 oy oranı ile AK Parti adayı Mehmet İhsan Tahmazoğlu kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%60.25
  • CHP%19.35
  • İyi Parti%10.08
  • DSP%7.24
  • Saadet Partisi%1.54
  • DP%0.66
  • Diğer%0.87

TÜRKİYE HABERLERİ

Şahinbey Belediyesi hangi partide? Şahinbey Belediye başkanı kimdir? Şahinbey Belediye başkan adayları - 2

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet İhsan Tahmazoğlu Kimdir?

1959 yılında Gaziantep ili Şahinbey İlçesinde doğdu. İlkokulu Şehreküstü Ahmet Çelebi İlkokulunda, Orta ve Lise tahsilimi Atatürk Lisesinde tamamladı. 1982 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.

1983-1984 yılları arasında askerlik görevimi yedek subay olarak yerine getirdi. İş hayatına 1984 yılında Mali Müşavir olarak başladı. Bir süre ticaretle uğraştı. 1999 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak çalıştı.

20 yıldan bugüne kadar birçok Sivil Toplum örgütünde yönetim kurulu üyeliği ve yöneticilik yaptı.

Siyasi hayatına 14 Ağustos 2001 yılında AK Parti'nin kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladı. 5 yıl İl Başkan Yardımcılığı, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı yaptı. Ak Parti'den 22 Temmuz 2007 seçimlerinde 8.sıra Milletvekili adayı oldu.

Şahinbey Belediyesi hangi partide? Şahinbey Belediye başkanı kimdir? Şahinbey Belediye başkan adayları - 3

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU
  • IŞIL KULAKSIZ
  • HÜLYA DEMİR
  • HALİL İBRAHİM ÇIBIK
  • EBRU ERSAN
  • KENAN ERDEM
  • MEHMET ÖS
  • YAKUP KOCA
  • FATİ BAHAR
  • MİKAİL YILDIZ
  • MEHMET YÜCE
  • ASLI GELDEÇ
  • SAVAŞ SABRİ ONGUR
  • ARKIN BEREKETOĞLU
  • ORHAN HARAT
  • ALİ GÜRLER
  • MEHMET AKAN
  • ALİ DAL
  • HARUN YILDIRIM
  • BEKİR SALTAN
  • YILMAZ SAĞÇETİN
  • YUSUF GÖREN
Şahinbey Belediyesi hangi partide? Şahinbey Belediye başkanı kimdir? Şahinbey Belediye başkan adayları - 4

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