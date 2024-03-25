Şahinbey Belediyesi hangi partide? Şahinbey Belediye başkanı kimdir? Şahinbey Belediye başkan adayları
Şahinbey Belediyesi hangi partide? Şahinbey Belediye Başkanı kimdir? Şahinbey Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Gaziantep Şahinbey Belediyesini hangi parti kazandı ve Gaziantep Şahinbey Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Gaziantep Şahinbey yerel seçim sonuçları..
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Gaziantep Şahinbey Belediyesini 240.033 alınan oy ve %60.25 oy oranı ile AK Parti adayı Mehmet İhsan Tahmazoğlu kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%60.25
- CHP%19.35
- İyi Parti%10.08
- DSP%7.24
- Saadet Partisi%1.54
- DP%0.66
- Diğer%0.87