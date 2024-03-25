Şahinbey Belediyesi hangi partide? Şahinbey Belediye başkanı kimdir? Şahinbey Belediye başkan adayları

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet İhsan Tahmazoğlu Kimdir?

1959 yılında Gaziantep ili Şahinbey İlçesinde doğdu. İlkokulu Şehreküstü Ahmet Çelebi İlkokulunda, Orta ve Lise tahsilimi Atatürk Lisesinde tamamladı. 1982 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.



1983-1984 yılları arasında askerlik görevimi yedek subay olarak yerine getirdi. İş hayatına 1984 yılında Mali Müşavir olarak başladı. Bir süre ticaretle uğraştı. 1999 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak çalıştı.



20 yıldan bugüne kadar birçok Sivil Toplum örgütünde yönetim kurulu üyeliği ve yöneticilik yaptı.



Siyasi hayatına 14 Ağustos 2001 yılında AK Parti'nin kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladı. 5 yıl İl Başkan Yardımcılığı, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı yaptı. Ak Parti'den 22 Temmuz 2007 seçimlerinde 8.sıra Milletvekili adayı oldu.