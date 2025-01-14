Sahiplendiği yavru köpeğin fazla yaşamayacağını duyunca gözyaşlarına boğuldu
Antalya'da genç kız, sahiplendiği yavru köpek hastalanınca veterinerine götürdü. Veterinerden ''Fazla yaşamaz'' cevabını alan genç kız, sokak ortasında gözyaşlarına boğuldu.
Serik ilçesinde Ebru Keskin isimli genç kız, 6 gün önce kendisine arkadaş olması için yavru köpek aldı. Birkaç gün sonra yeme-içmeden kesilen köpeğini veterinere götürdü. Köpeklerde bağırsaklarda parazit oluşmasından dolayı bu tür durumların yaşandığını öğrenen Keskin, bu duruma çok üzüldü ve sokak ortasında gözyaşlarına boğuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası ilgi odağı olan Ebru Keskin, sahiplendiği köpeği tedavi için hayvan barınağına teslim ettiğini, iyileşmesi halinde tekrar geri alacağını söyledi.