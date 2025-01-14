Sahiplendiği yavru köpeğin fazla yaşamayacağını duyunca gözyaşlarına boğuldu

Köpeğinin 3 gündür bir şey yiyip içmediğini belirten Ebru Keskin, “Yurt dışında çalışıyorum, aşçıyım. Bana arkadaş olsun diye bir köpek almıştım. Yavru olduğu için parazit ilaçları vermişlerdi. Vücudu bunu kaldıramıyormuş her köpeğin olduğu gibi, bağırsakları farklı çalıştığı için. Sonra veterinere götürdüm. Orada da ‘Yapabileceğimiz bir şey yok' dendi. 3 gündür hiçbir şey yiyip içemiyordu. Üzüldüm sonuçta bir can, bizim de parmağımızı bir şey kesse canımız nasıl acıyorsa onun da canı olduğu için üzüldüm” dedi.