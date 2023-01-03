Sahipsiz köpek köprüye girdi

Sahipsiz bir köpek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne girdi. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na doğru ilerleyen köpek, güvenlik görevlilerince yakalandı.

Sahipsiz köpek köprüye girdi - 1

İstanbul’da yolunu şaşırarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne giren sokak köpeği, güvenlik görevlileri tarafından yoldan alındı.

Sahipsiz köpek köprüye girdi - 2

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde meydana geldi.

Sahipsiz köpek köprüye girdi - 3

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş istikametinde ilerleyen otomobil sürücüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yolunu şaşırmış bir sokak köpeği gördü.

Sahipsiz köpek köprüye girdi - 4

Trafiği yavaşlatan otomobil sürücüsü, motosikletlinin aracından inerek köpeği kenara çekmeye çalışmasını sağladı.

Sahipsiz köpek köprüye girdi - 5

Fakat sokak köpeği motosikletlinin elinden kaçarak kurtuldu. Yetkililere bildirilmesi üzerine köprüde güvenlik görevlileri sokak köpeğine tasma takarak köprüden alınmasını sağladı.

Sahipsiz köpek köprüye girdi - 6

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