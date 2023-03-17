Sahipsiz mezarlar da suya gömülüyor

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine inşa edilen 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı'nda, 88 milyon metreküpü aşkın su depolandı. Baraj havzasında eski yerleşim yerleri ile birçok ulaşım yolunun su altında kaldığı ilçede, uyarılara rağmen yeni yerleşim alanlarına nakledilmeyen sahipsiz 100’e yakın mezar da suya gömülecek.

Sahipsiz mezarlar da suya gömülüyor - 1

Yusufeli Barajı'nda suyu yükselmesiyle sahip mezarlar suma gömülecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sahipsiz mezarlar da suya gömülüyor - 2

Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı. 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak projeyle gövdesi, düşey ve yatay düzlemde kavisli şekilde tasarlanan dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovat saatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek. 2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçecek.

Sahipsiz mezarlar da suya gömülüyor - 3

SU SEVİYESİ 78 METREYİ AŞTI

22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi, 78,10 metreye yükseldi, 88,15 milyon metreküp su depolandı.

Sahipsiz mezarlar da suya gömülüyor - 4

SAHİPSİZ MEZARLIKLAR DA DİPTE KALACAK

Büyük göçün sona yaklaşıldığı ilçede, uyarı ve hoparlörlerden yapılan anonslara rağmen yeni yerleşim alanlarına nakledilmeyen sahipsiz 100’e yakın mezarlar da suya gömülecek.

Sahipsiz mezarlar da suya gömülüyor - 5

Baraj havzasında eski köy yerleşim yerleri ile birçok ulaşım yolunun su altında kaldığı ilçede bugüne dek yaklaşık 700 mezar, yeni yerleşim yerlerine nakledildi.

Sahipsiz mezarlar da suya gömülüyor - 6

Baraj suyunun yaklaştığı ilçedeki Ahlat Kabristanlığı'nda sahipsiz bazı mezarların numaralandığı, bazılarında da mezar taşlarının bulunduğu görülüyor.

Sahipsiz mezarlar da suya gömülüyor - 7
Sahipsiz mezarlar da suya gömülüyor - 8
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