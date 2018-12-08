Sahneden düşen robot Mini Ada parçalandı
DHA
Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde dans gösterisi yapması planlanan 'Mini Ada' adlı robot, sahneden düştü. 85 bin TL'ye mal olan insansı robotun dijital ekranı ve başı parçalandı.
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1Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde Konya'da bir fabrikada üretilen ve Türkiye'nin ilk yerli üretim insansı robotları olan ikisi 'Mini Ada' biri de 'Ada GH6' model 3 robot, sahneye çıkarılarak davetlilere tanıtıldı.
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2Özellikleri arasında dans etmek, sorulan sorulara cevap vermek ve sunum yapmak için bulunan robotlardan 'Mini Ada' modellerinden biri, kontrolden çıkarak sahneden düştü.
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3Yaklaşık 1 metreden düşen 85 bin TL değerindeki Mini Ada'nın başı ve önündeki dijital ekran parçalandı. Mini Ada, görevliler tarafından kaldırılıp salondan çıkarıldı.
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4Kısa süreli şaşkınlığın ardından diğer robotların tanıtımına devam edildi. Mini Ada ve Ada GH6 modelli diğer 2 robot dans gösterisi yaptı. Gösterinin ardından Mini Ada ile program sunucusu Merve Akın sohbet etti. Merve Akın'ın sorularına cevap veren Mini Ada, 'Nerelisin?' sorusuna 'Konyalıyım' cevabını verirken 'Konya'nın nesi meşhur?' sorusuna ise 'Etli ekmek' yanıtını verdi. Mini Ada'nın mantıklı cevaplar vermesi davetliler tarafından ilgiyle izlendi.
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