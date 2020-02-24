Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası İspanya'yı vurdu

ntv.com.tr 24.02.2020 - 16:06 | Son Güncelleme : 24.02.2020 - 16:55
Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası, İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları'nda hayatı felç etti.
İspanya havalimanları işletmesi AENA, hızı saatte 163 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar ve toz fırtınasından dolayı bölgedeki üç havalimanını (iki Tenerife, bir Büyük Kanarya) cumartesi gününden bu yana kapalı tutuyor.
İspanya Ulaştırma Bakanlığından, bölgedeki olumsuz hava şartlarının yarından itibaren düzeleceği; havalimanlarının açılmasının öngörüldüğü bildirildi.
Öte yandan yetkililer üst solunum rahatsızlığı bulunan kişilerin sokağa çıkmaması yönünde de uyarıda bulundu.
Diğer yandan Tenerife'nin kuzeyini etkisi altına alan yangınlar nedeniyle bine yakın kişinin tahliye edildiği, adanın bu bölgesindeki otoyolların trafiğe kapatıldığı duyuruldu.
Kanarya Adaları'nda etkili olan kum fırtına ''Calima'' adıyla anılıyor.