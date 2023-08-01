Sahte 10 bin lirayla pazara çıktı, esnaf yakaladı
Aksaray’da semt pazarında birçok esnafa sahte para vererek alışveriş yapan bir kişi, esnafın durumu fark etmesiyle yakalandı. Y.C. isimli kişinin üzerinden 10 bin lira sahte para çıktı.
Aksaray’daki semt pazarında bir kişi sahte paralarla alışveriş yaparken esnafa yakalandı.
Olay, Aksaray Salı Semt Pazarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pazara sahte para ile alışveriş yapmaya gelen 67 yaşındaki Y.C. isimli kişi, 3 ayrı tezgahtan sahte parayla alışveriş yaptı.
Sahte 200 ve 100 TL’lik banknotlar veren Y.C. hem alışveriş yaptı hem de para üzeri aldı.
- tezgahtaki pazarcı esnafından yine sahte para vererek alışveriş yapmak isteyen Y.C. bu kez esnafın durumu fark etmesi üzerine yakalandı.