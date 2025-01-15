Sahte alkolden son 48 saatte 23 ölüm: Su şişelerinin içinde 30 liraya satmışlar!

Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir olmak üzere çeşitli ilçelerde hastanelere başvuranlar tedavi altına alındı.

65 kişiden 19'u yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 kişinin taburcu oldu. 43 hastanın ise tedavilerine devam ediliyor.