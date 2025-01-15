Sahte alkolden son 48 saatte 23 ölüm: Su şişelerinin içinde 30 liraya satmışlar!
Sahte içki kabusu gün geçtikçe büyüyor... İstanbul valiliği, son 48 saatte 66 alkol zehirlenmesi vakasından 23'ünün hayatını kaybettiğini açıkladı. Yılbaşından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Sahte içki sattığı tespit edilen bir işletme mühürlendi. Başakşehir'de "Türkmen Lokantası" adı altında su şişelerinin içinde tanesi 30 liradan sahte alkol sattıkları ortaya çıktı.
Su şişesinde 30 TL'den sahte alkol...
Dükkan mühürlendi, şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.