Sahte alkolden son 48 saatte 23 ölüm: Su şişelerinin içinde 30 liraya satmışlar!

Sahte içki kabusu gün geçtikçe büyüyor... İstanbul valiliği, son 48 saatte 66 alkol zehirlenmesi vakasından 23'ünün hayatını kaybettiğini açıkladı. Yılbaşından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Sahte içki sattığı tespit edilen bir işletme mühürlendi. Başakşehir'de "Türkmen Lokantası" adı altında su şişelerinin içinde tanesi 30 liradan sahte alkol sattıkları ortaya çıktı.

Sahte alkolden son 48 saatte 23 ölüm: Su şişelerinin içinde 30 liraya satmışlar! - 1

Su şişesinde 30 TL'den sahte alkol...

Dükkan mühürlendi, şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Sahte alkolden son 48 saatte 23 ölüm: Su şişelerinin içinde 30 liraya satmışlar! - 2

İstanbul'da son 72 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 65 kişiden 19'u hayatını kaybetti. 43 kişinin ise tedavilerinin sürüyor.

Hayatını kaybedenler arasında yabancı uyruklu kişiler de var.

Sahte alkolden son 48 saatte 23 ölüm: Su şişelerinin içinde 30 liraya satmışlar! - 3

Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir olmak üzere çeşitli ilçelerde hastanelere başvuranlar tedavi altına alındı.

65 kişiden 19'u yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 kişinin taburcu oldu. 43 hastanın ise tedavilerine devam ediliyor.

Sahte alkolden son 48 saatte 23 ölüm: Su şişelerinin içinde 30 liraya satmışlar! - 4

Ölenlerin bazılarının yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

İstanbul Valiliği de yaptığı yazıklı açıklamada İstanbul'da denetimlerin ara vermeden devam ettiğini belirtti.

Sahte alkolden son 48 saatte 23 ölüm: Su şişelerinin içinde 30 liraya satmışlar! - 5

Sahte alkollerin satıldığı dükkanların başında Başakşehir'deki lokanta görünümlü bir dükkanın olduğu tespit edildi.

NTV HABER O DÜKKANI GÖRÜNTÜLEDİ

Sahte alkolden son 48 saatte 23 ölüm: Su şişelerinin içinde 30 liraya satmışlar! - 6

Türkmen Lokantası diye adlandırılan mekana düzenlenen operasyon sonucu 2 kişi gözaltına alınırken dükkan mühürlendi.

Sahte alkolden son 48 saatte 23 ölüm: Su şişelerinin içinde 30 liraya satmışlar! - 7

SU ŞİŞELERİNİN İÇİNDE TANESİ 30 LİRA!

Aynı mahallede esnaflık yapan Müslüm Özi, "Burasi Türkmen Lokantası olarak geçiyordu. Meğer sahte alkol ve yasaklı madde de satıyorlarmış." derken polisin baskınına kadar tehlikeden haberinin olmadığını belirtti.

Sahte alkolden son 48 saatte 23 ölüm: Su şişelerinin içinde 30 liraya satmışlar! - 8

Esnaf Özi, su şişelerinin içinde tanesi 30 liradan sahte alkol sattıklarını öğrendiğini de söyledi.

Sahte alkolden son 48 saatte 23 ölüm: Su şişelerinin içinde 30 liraya satmışlar! - 9
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