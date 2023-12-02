Sahte çağrı merkezi çetesine operasyon: 69 gözaltı

Şebekenin, internet sitelerine verdikleri sahte kiralık ev ilanlarıyla kapora ücreti adı altında para alarak ya da telefonda kendilerini avukat ve icra memuru olarak tanıtıp, “Adınıza açılan icra davaları var. Sizi uzlaştırma için avukata yönlendiriyorum.” diyerek hayali mizansenlerle kandırıp, korkuttukları kişileri toplam 10 milyon lira dolandırdıkları belirlendi.