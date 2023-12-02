Sahte çağrı merkezi çetesine operasyon: 69 gözaltı
İnternette verdikleri kiralık ev ilanları ve sahte avukat tuzağıyla 10 milyon liralık vurgun yapan çeteye İzmir merkezli 5 ilde hava destekli operasyon düzenlendi. Çetenin farklı adreslerde kurduğu çağrı merkezleriyle, Türkiye’nin birçok kentinde 94 vatandaşı dolandırdığı belirlendi. Operasyonda 69 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir polisi suç işlemek için örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, pos tefeciliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karışanlara yönelik operasyon düzenledi.