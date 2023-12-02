Sahte çağrı merkezi çetesine operasyon: 69 gözaltı

İnternette verdikleri kiralık ev ilanları ve sahte avukat tuzağıyla 10 milyon liralık vurgun yapan çeteye İzmir merkezli 5 ilde hava destekli operasyon düzenlendi. Çetenin farklı adreslerde kurduğu çağrı merkezleriyle, Türkiye’nin birçok kentinde 94 vatandaşı dolandırdığı belirlendi. Operasyonda 69 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte çağrı merkezi çetesine operasyon: 69 gözaltı - 1

İzmir polisi suç işlemek için örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, pos tefeciliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karışanlara yönelik operasyon düzenledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sahte çağrı merkezi çetesine operasyon: 69 gözaltı - 2

Liderliğini Ö.A.’nın yaptığı, suç örgütü üyelerinin farklı adreslerde kurduğu çağrı merkezi ofislerinde Türkiye’nin birçok ilinde, ilk belirlemelere göre 94 vatandaşı mağdur eden suç örgütünü çökertmek için harekete geçti.

Sahte çağrı merkezi çetesine operasyon: 69 gözaltı - 3

Şebekenin, internet sitelerine verdikleri sahte kiralık ev ilanlarıyla kapora ücreti adı altında para alarak ya da telefonda kendilerini avukat ve icra memuru olarak tanıtıp, “Adınıza açılan icra davaları var. Sizi uzlaştırma için avukata yönlendiriyorum.” diyerek hayali mizansenlerle kandırıp, korkuttukları kişileri toplam 10 milyon lira dolandırdıkları belirlendi.

Sahte çağrı merkezi çetesine operasyon: 69 gözaltı - 4

Şüphelilere yönelik İzmir merkezli Bursa, Manisa, Çorum ve Diyarbakır’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Özel harekat polisi ve helikopter destekli yapılan eş zamanlı şafak operasyonlarda toplam 69 şüpheli gözaltına alındı.
Sahte çağrı merkezi çetesine operasyon: 69 gözaltı - 5

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda; 1’i kurusıkı 2 tabanca, 199 mermi, 21 fişek, 879 gram skunk, 9,5 gram bonzai, 896 sentetik hap, bir miktar metamfetamin, 5 uyuşturucu kullanma düzeneği, 1 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 22 ayar 4 altın bilezik, 90 bin TL, 1 para sayma makinesi, 10 pos cihazı, çok sayıda dijital ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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