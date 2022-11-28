Sahte doktor Ayşe Özkiraz, başka birini daha ihbar etti

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde herkesi 4 ay boyunca kandıran sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yaşı, belgeleri, her şeyi sahte çıktı.
Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın tutuklanmasının ardından soruşturma devam ediyor.
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, hastanede ameliyat masasında fotoğrafları ortaya çıkan Özkiraz'ın, ifadesinde arkadaşı olduğunu söylediği kendisini 'beyin cerrahı' olarak tanıttığı öne sürülen S.U. adlı kadın da İstanbul'da yakalanarak ilçeye getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bakanlığın görevlendirdiği 2 müfettiş de Çerkezköy'e gelerek çalışmalarına başladı.
Müfettişlerin, Özkiraz'ın hastanede kendisine gözlemci olarak izin veren doktorlar başta olmak üzere hastanedeki doktorlar ve personelin bilgisine başvuracağı belirtildi.
Sahte doktor rolüne bürünen Ayşe Özkiraz’ın evinde yapılan aramalarda ameliyathanede çektirdiği fotoğraflar, adına düzenlenen sahte Ankara Şehir Hastanesi personel kimlik kartı, Çerkezköy Devlet Hastanesi personel kimlik kartı ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci kimlik kartı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi intörn doktor kimlik kartı, İstanbul Tıp Fakültesi’ni birincilikle bitirdiği belirtilen bir plaket de bulundu.
Özkiraz’ın sosyal medya hesaplarından hastanede girdiği ameliyatların fotoğraflarını da paylaştığı görüldü
Özkiraz'ın yapılan incelemeler sonrası lise mezunu olduğu ortaya çıktı.
Ailesine de İstanbul'da Çapa Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördüğünü belirterek, yıllarca İstanbul'da kaldığı ve çeşitli işlerde çalıştığı öğrenilen Özkiraz’ın geçen yıl ailesinin yaşadığı Çerkezköy'e döndüğü öğrenildi.
Özkiraz’ın tıp eğitimini tamamladığını ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne pratisyen hekim olarak atandığını söylediği kaydedildi.