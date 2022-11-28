Sahte doktor Ayşe Özkiraz, başka birini daha ihbar etti

MÜFETTİŞLER ÇERKEZKÖY’DE

Bakanlığın görevlendirdiği 2 müfettiş de Çerkezköy'e gelerek çalışmalarına başladı.

Müfettişlerin, Özkiraz'ın hastanede kendisine gözlemci olarak izin veren doktorlar başta olmak üzere hastanedeki doktorlar ve personelin bilgisine başvuracağı belirtildi.