'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz Cerrahpaşa'da da kendisini doktor olarak tanıtmış

Cerrahpaşa'da ismin bilmediği bir doktora muayene olduğunu söyleyen astsubay C.T.K., orada da Özkiraz'ın kendisini kadın doğum asistanı olarak tanıttığını dile getirdi. Astsubay C.T.K., "Ben Ayşe'ye asistan olmadığını öğrenci olduğunu, neden bu şekilde kendisini tanıttığını sordum. Bana, 'Bir şey olmaz' dedi" şeklinde konuştu.

Doktorun kendine ameliyat için gün verdiğini ve 15 gün boyunca hastanede yattığını dile getiren astsubay C.T.K., bu süreçte Özkiraz'ın hep yanında olduğunu söyledi.