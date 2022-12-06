'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz Cerrahpaşa'da da kendisini doktor olarak tanıtmış

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın Cerrahpaşa'da da kendisini doktor olarak tanıttığı öğrenildi.
Sahte doktorun yalanını ortaya çıkan astsubay erkek arkadaşı C.T.K'nın ifadesi ortaya çıktı. Uzun zamandır kulağında iltihap olduğunu söyleyen C.T.K, Özkiraz'ın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden randevu alıp kendisini tedavi ettirebileceğini söylediğini aktardı.
Cerrahpaşa'da ismin bilmediği bir doktora muayene olduğunu söyleyen astsubay C.T.K., orada da Özkiraz'ın kendisini kadın doğum asistanı olarak tanıttığını dile getirdi. Astsubay C.T.K., "Ben Ayşe'ye asistan olmadığını öğrenci olduğunu, neden bu şekilde kendisini tanıttığını sordum. Bana, 'Bir şey olmaz' dedi" şeklinde konuştu.
Doktorun kendine ameliyat için gün verdiğini ve 15 gün boyunca hastanede yattığını dile getiren astsubay C.T.K., bu süreçte Özkiraz'ın hep yanında olduğunu söyledi.
C.T.K., Özkiraz'ın bir süre sonra kendisine okulu bitirdiğini ve mezuniyet törenine davet ettiğini belirtti. Mezuniyet eğlencesine birlikte gittiklerini ifade eden C.T.K., "Ben kendisinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğrenci olduğunu söylemesi sebebiyle şüphelendim. Ayşe Özkiraz'a neden Çapa Tıp Fakültesi'nin törenine katıldığımızı sordum. Bana her iki fakültenin de İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olduğunu söyledi" dedi.
Özkiraz'ın hiç arkadaşı olmadığını ifade eden C.T.K., mezun olduktan sonra yurttan ayrılması gerektiği için 'sahte doktor'un kendisine taşındığını belirtti.
Zamanla ilişkilerinin ilerlediğini ve nişan günü aldıklarını söyleyen C.T.K., Özkiraz'ın kendisini ailesiyle tanıştırmak istemediğini ve sürekli bahaneler bulduğunu iddia etti.
Çerkezköy'e gelen Özkiraz'ın kendisine Çerkezköy Devlet Hastanesi çocuk cerrahi bölümünde staj yapacağını söylediğini anlatan C.T.K., "Ben Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin küçük bir hastane olduğunu Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmadığını, burada staj yapmasının mümkün olmadığını söyleyince beni yine geçiştirdi" dedi.
Özkiraz'ın daveti üzerine defalarca hastaneye gittiğini dile getiren C.T.K., "Ayşe sürekli bana muayene ve ameliyatlardan fotoğraflar ve videolar atıyordu. Bizzat ameliyat masasında yatan hastanın başında ameliyat yaptığı anı gösterir fotoğraflar atıyordu" ifadelerini kullandı.
C.T.K., V.C. kullanıcı adıyla birinin Instagram hesabından kendisine mesaj atıp aramasını istediğini belirterek "Kendi telefonumdan bu şahsı aradım. Bana 'Ayşem Özkiraz adıyla kendisini tanıtan kişinin gerçek adının Ayşe Özkiraz olduğunu, 2 aydır bu şahısla gönül birlikteliği olduğunu, bu şahsın aslında doktor olmadığını, beni uyarmak için aradığını söyledi" dedi.
Başta bu duruma inanmadığını ama daha sonra bu kişinin Çerkezköy Devlet Hastanesi çocuk cerrahisi bölümünde Özkiraz ile birlikte çekilmiş olduğu fotoğrafları ve video kayıtları gönderdiğini dile getirdi.
C.T.K., duruma ilişkin Özkiraz ile konuşunca kendisinin doktor olmadığını ve hasta olduğunu dile getirdiğini aktardı.
İlerleyen günlerde sosyal medya üzerinden kendisine ulaştığını anlatan C.T.K., "V.C. isimli şahsın Büyükçekmece Adliyesi'ne dilekçe vererek kendisinden, doktor olmadığını söylerek şikayetçi olduğunu söyledi. Bundan sonra ben tüm iletişim kanallarından kendisini engelledim, ilişkimi sonlandırdım" dedi.
Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tanıştığı sekreter T.A.'yı arayıp V.C. isimli kişiyi tanıyıp tanımadığını sorduğunu söyleyen C.T.K., hastane yönetimini bilgi vermesi için uyardığını anlattı.